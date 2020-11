Gareth Bale zaznamenal svoj prvý gól po návrate do Tottenhamu Hotspur.

Bale má za sebou veľmi zlé obdobie v Reale, kde sa postupne dostal do nemilosti trénera Zidanea a nastupoval len výnimočne. Napríklad v minulej sezóne strelil v La Lige len dva góly.

Prestup do Tottenhamu by mohol pre waleského útočníka by mohol teda znamenať nakopnutie kariéry. Svoju silu Bale naznačil v zápase proti Brightonu, do ktorého síce naskočil len ako náhradník, no dokázal streliť víťazný gól.