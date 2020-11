Snímku od Tomáša a Petra ocenila NASA: Takto ste ešte kométu nevideli, prečo ju fotili nad Tatrami?

Veľký úspech! Tomáš Slovinský s českým kolegom Petrom Horálkom strávili niekoľko mesiacov fotením kométy NEOWISE.

V slovenských a v poľských horách často presedeli dlhé hodiny v snahe spraviť najlepšie zábery, ktoré postupne skladali do časozbernej fotomozaiky. Výsledok napokon ocenila aj Americká agentúra pre letectvo a kozmonautiku (NASA) titulom Vedecká snímka dňa (Earth Science Picture of the Day). Mozaika zachytáva postupný vývoj jasnej a voľným okom viditeľnej kométy NEOWISE nad masívom Vysokých Tatier.

Aby mohla fotomozaika vzniknúť, český a slovenský fotograf spojili sily od začiatku jej viditeľnosti 9. júla až po jej zoslabnutie na večernej oblohe 2. augusta 2020. Kométu zaznamenávali operatívne podľa vývoja počasia. Pretože disponovali veľmi podobnou technikou, mohli zhotovovať dáta s prakticky identickou kvalitou. Hlavným problémom bolo počasie, teda bolo nutné absolvovať dlhé cesty za jasným nebom s minimom spánku. Horálek cestoval za kométou prakticky dennodenne po celom území Česka a niekoľkokrát aj do Poľska.

„Snímka Premeny kométy NEOWISE zobrazuje postupný vývoj jasnosti a chvostov kométy NEOWISE, ktorá sa tento rok v júli stala najvýraznejšou kométou na severnej pologuli za posledných 22 rokov,“ prezradil astrofotograf a popularizátor astronómie Tomáš Slovinský, ktorý kométu zaznamenával na slovenskom území a pri svojej expedícii na Kréte.

Keďže sa poloha kométy voči hviezdam na nebi pri pozorovaní v jeden okamih z rôznych miest na Zemi nijako nelíšila, bolo nakoniec možné nasnímané obrazy kométy matematicky vložiť do jednej mozaiky a ukázať tak vývoj kométy každý druhý deň. Nočná scenéria s hviezdnym nebom, do ktorého boli polohy kométy matematicky vregistrované, nebola vybraná úplnou náhodou.

„Dohodli sme sa, že príbeh viditeľnosti tohtoročnej veľkej júlovej kométy by mal symbolicky pripomenúť československú astronómiu, lebo aj výsledná mozaika je dielom česko-slovenskej spolupráce a na obraze by sa mal objaviť masív Vysokých Tatier,“ povedal Horálek.

„Tam, na Lomnickom štíte, Skalnatom plese a tiež v Starej Lesnej pod Tatrami dosiahli Čechoslováci v povojnovom období veľké úspechy a to práve v oblasti objavov komét,“ dodal s tým, že fotografia sa okrem ocenenia od NASA a BBC dostala aj do editorského výberu National Geographic pod sekciou TWAN (The World at Night). Objavila sa aj na instagrame celosvetového astrofotografického výberu Nightscaper.