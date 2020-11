Akčný starosta zo západného Slovenska: Cez víkend testoval, neuveríte, čo robí teraz!

Celoplošné testovanie na COVID-19 odhalilo desaťtisíce nakazených.

Situácia nie je lichotivá ani v obci Domaniža (okr. Považská Bystrica), kde po víkendových odberoch pribudlo 33 pozitívnych. Starosta František Matušík (37) preto neváhal a ľuďom v karanténe podal pomocnú ruku. Nakupuje potraviny, lieky aj drogériu a vozí ich až pred dvere chorých.

Domaniža môže ísť príkladom Slovensku. „Počas testovania bol u niektorých potvrdený pozitívny výsledok na COVID-19. V karanténe zostávajú aj celé rodiny,“ prezradil starosta, ktorý sa o svojich ľudí vie postarať. „Máme linku, kde môžu volať tí, čo potrebujú nakúpiť v obchode alebo v lekárni,“ dodal s tým, že chce všetkých poprosiť o dodržiavanie karantény.

„Nechoďte medzi ľudí, buďte ohľaduplní. To, že ste pozitívni, nie je hanba, zajtra to môže byť pokojne niekto iný,“ dodáva silu nakazeným, ktorým sa počas karantény stará o nákupy. Počas testovania bol jedným z dobrovoľníkov, no už sa stará o nákupy. „Nákupujem sám, keďže niektorí pracovníci sú v karanténe, alebo majú po náročnom víkende voľno. Ľudia môžu zatelefonovať do lekárne alebo do potravín, kde im nachystajú balíčky. Veci vyzdvihnem a zanesiem ich,“ uzavrel vyčerpaný, ale spokojný starosta obce na hornom Považí.