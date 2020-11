Trnava je v koncoch: Možno zavoláme psychológa

Tretia domáca prehra, šiesta celkovo. Futbalisti Spartaka Trnava odmietli cez víkend šancu držať sa na úrovni tabuľkovo tretej Žiliny.

Pred stretnutím mu odovzdal dres s číslom 100 športový riaditeľ klubu Andrej Kostolanský. Obaja majú k sebe veľmi blízko. „Andrej ma trénoval už v mládežníckej kategórii. On si ma vybral a dotiahol aj do áčka. Bol pri začiatkoch mojej kariéry. Neskôr viedol aj seniorský tím. Potom sme sa obaja vydali rôznym smerom do zahraničia. Po čase sme sa opäť stretli v rovnakom klube,“ prezradil Dobo pre Nový Čas.

V priebehu týždňa absolvoval tri testy. Vrátane celoplošného. Ak chcel od pondelka vstupenku na voľný pohyb, nemohol odmietnuť. Do radu sa museli postaviť aj ligoví futbalisti. „Kompetentní sa snažili vybaviť výnimku, ale nepodarilo sa to. Našťastie som aj do tretice negatívny.“

Na okrúhly stý ligový štart nebude spomínať najlepšie, keďže ho dvakrát prekonal nigérijský útočník Michaloviec Taiwo. „Nevieme si vysvetliť úplne rozdielne výkony v polčasoch. Kým do prestávky bývame dominantní, hráme na polovici súpera a vytvárame si šance, po zmene strán je už obraz našej hry úplne iný. Okolo 60. minúty často inkasujeme a nedokážeme na to vhodne reagovať.“

Potvrdzuje sa, že Trnava býva po prvom góle súpera na kolenách. Nie je schopná sa zmobilizovať, zmeniť rytmus hry a otočiť výsledok. „Môže to byť aj mentálna záležitosť. Zatiaľ nevyužívame pomoc psychológa, ale v blízkej budúcnosti si situácia jeho prítomnosť asi vyžiada. Veríme však, že to zlomíme čo najskôr. Možno sa chytíme paradoxne na papierovo silnejších súperoch. Hrať bez fanúšikov je čistá katastrofa. Je to síce iba detail, ale veľmi nám chýbajú, “ dodal Rusov.