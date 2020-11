Testy v košickej nemocnici odhalili COVID-19 u 8 zamestnancov, prevádzka nie je ohrozená

V rámci celoplošného víkendového testovania na ochorenie COVID-19 realizovali v košickej Nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) celkovo 7 619 antigénových testov, z toho bolo 7 580 negatívnych a 39 pozitívnych.

"Medzi pozitívnymi bolo osem zamestnancov UNLP Košice - dvaja lekári, tri sestry a traja iní zamestnanci," informovala o tom v pondelok hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

Vzhľadom na výsledok neboli potrebné veľké zmeny v rozpise služieb ani vo fungovaní jednotlivých pracovísk UNLP. Všetkým akútnym pacientom bude podľa nemocnice poskytnutá bezodkladná zdravotná starostlivosť, plánované operácie a hospitalizácie sú aj naďalej dočasne pozastavené. "Celkovo je momentálne v karanténe 63 pozitívnych zamestnancov UNLP Košice, 13 sa už po chorobe vrátilo späť do práce. V nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 80 pacientov, z toho deviati sú na umelej pľúcnej ventilácii," doplnila Vaněková.

S testovaním začala UNLP už v piatok (30. 10.). V oboch areáloch UNLP na to slúžilo celkovo viac ako 40 odberových miest vrátane klinických pracovísk. Testovanie absolvovali okrem hospitalizovaných pacientov zamestnanci a ich rodinní príslušníci.

S výtermi na pracoviskách pomáhali desiatky lekárov a sestier, ďalšie stovky zamestnancov pomáhali odberným miestam v celom regióne. "Vedenie UNLP Košice podporilo testovanie antigénovými testami, ktorého cieľom bolo obmedziť negatívny dosah pandémie ochorenia COVID-19 na občanov Slovenska. Sme hrdí na to, že do testovania sa aktívne zapojilo množstvo našich zamestnancov. K úspešnosti testovania sme prispeli aj tým, že sme vlastnými personálnymi kapacitami otestovali väčšinu zamestnancov nemocnice a ich rodinných príbuzných," uviedol výkonný riaditeľ UNLP Peter Kizek. Do testovania sa ako administratívny pracovník zapojil aj generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš.

Celý víkend odberové tímy realizovali výtery objednaným osobám aj na veľkokapacitnom odberovom mieste na Ipeľskej 1. V piatok, sobotu a nedeľu (30. 10. - 1. 11.) tam spolu realizovali 1 335 výterov.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je hospitalizovaných 105 pacientov s ochorením COVID-19. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, piati z nich sú na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) COVID s podporou umelej pľúcnej ventilácie a štyria sú na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) COVID. "Evidujeme 53 sestier a pôrodných asistentiek pozitívnych na COVID-19 z celkového počtu 1 102 a 22 lekárov pozitívnych na COVID-19 z celkového počtu 457," dodala Cenková.