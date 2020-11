Mladej žene zmenila operácia pŕs život: Uvidíte, čo mala na hrudi, budete ju ľutovať

Senetisiwe Ginindza (23) z juhoafrického mesta Midrang si prešla peklom kvôli prsníkom, ktoré prirovnáva k melónom.

Každý z nich vážil 3 kilogramy, spolu tak nosila na hrudi 6 kíl váhy. Mladá žena musela prestať nosiť podprsenky, pretože ich ramienka sa jej pod toľkou záťažou zarývali bolestivo do kože a zanechávali na nej pľuzgiere. Senetisiwe sa bála vychádzať z domu, keďže čelila nepríjemným narážkam cudzích ľudí, niektorí sa jej dokonca bez dovolenia dotýkali. Keď mala 15 rokov, prsia jej narástli neprimerane k zvyšku útleho tela.

,,Keď som šla dole schodmi, plieskali mi o telo, bolo to veľmi nepríjemné. Tak som si ich musela držať v rukách,“ cituje ju The Sun. Problémy nastali aj pri sexe. ,,Udierali ma do tváre a tiež som si ich musela držať rukami. Nepríjemné bolo, že niektorí muži z nich boli takí vzrušení, že som sa cítila len ako sexuálny objekt, ktorým si napĺňajú svoje fantázie.“ Ďalšie nepríjemnosti prichádzali pri oblečení, s košíkmi veľkosti I našla len veľmi málo kúskov, ktoré by jej sedeli. Rovnako to bolo s podprsenkami.

,,Mala som taký trik, že som si našla najväčšiu možnú podprsenku, napchala do každého košíčka polovicu prsníka a zvyšok mi trčal spod neho. Bolo to bizarné, ale fungovalo to,“ opísala. Nevyžiadanú pozornosť zažívala v supermarkete, kde na ňu každý zízal. Ľudia na Twitteri ju obviňovali, že svoje prsia na fotkách zväčšila Photoshopom. ,,Ďalší mi opisovali, čo by chceli s mojimi prsiami robiť a iní ma presviedčali, že si ich nemám dať zmenšiť, lebo mám ,prijať telo, ktoré mi dal Boh.´“

Senetisiwe minulý rok zmenila život štvorhodinová operácia na zmenšenie pŕs. ,,Keď ma prebrali z narkózy, prvé čo som cítila, bola zmena na bruchu – keďže oň sa prsia zvykli opierať. Prepukla som v plač a ďakovala lekárom,“ opísala. Mladá žena si svoj nový život nevie vynachváliť. ,,Nikto nepochopí tú úľavu, keď vás odbremenia od toľkej váhy,“ teší sa Senetisiwe, ktorá sa živí prednášaním poézie. Dnes nosí na hrudi prsia veľkosti C.