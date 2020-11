Izolácia mimo domu veru nie je lacný špás: Karanténa na Slovensku v cene ubytovania pri mori

Banskobystrický samosprávny kraj ponúka pre tých, ktorí nechcú povinnú izoláciu stráviť doma, platené karanténne ubytovanie.

Vyhradili na to priestory internátu vo Fiľakove, ktoré však vyzerajú, ako by v nich zastal čas. Za jednu noc so stravou záujemca zaplatí 28 eur. Nový Čas našiel ubytovanie v rovnakej cene v zahraničí neďaleko pláží a mora.

Od pondelka 12. októbra otvorila banskobystrická župa možnosť plateného karanténneho ubytovania pre tých, ktorí nemôžu či nechcú povinnú izoláciu stráviť v domácom prostredí. Pre tieto účely BBSK prispôsobil časť priestorov internátu vo Fiľakove, ktoré majú samostatný vstup a sú oddelené od priestorov určených pre študentov. „Ľudia, ktorí majú povinnosť absolvovať karanténu, dnes prakticky nemajú inú možnosť ako ju stráviť doma, kde vystavujú potenciálnej hrozbe svojich najbližších. My im ponúkame alternatívu, ako dodržať všetky nariadenia a zároveň sa tejto hrozbe vyhnúť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Na internetovej stránke župy sa uvádza, že poplatok za stravu – 3 jedlá denne je 13 €/deň a za ubytovanie 15 €/deň. Pred začatím pobytu musí záujemca uhradiť v hotovosti zálohu za stravu a ubytovanie za 5 dní a teda 140 €. Po skončení pobytu uhradí doplatok podľa dĺžky pobytu v karanténnom centre. Zo sebou si musí priniesť hygienické potreby a prvý deň aj stravu.

Podľa videa, ktoré sa na webe nachádza, sú izby zariadené ozaj skromne. Nachádzajú sa v nich dve postele a stôl so stoličkami. K dispozícii je ešte balkón. Kapacita karanténneho ubytovania je celkovo 15 miest. Nový Čas sa pozrel na ubytovanie v prímorských krajinách v zhruba rovnakej cenovej relácii. V Chorvátsku je možnosť prenajať si apartmán za 12 €/noc, ktorý sa nachádza len 200 metrov od mora. Výhľad na more ponúkajú z izby za 21 €/noc v Španielsku a rovnako je to aj v talianskom Rimini za 22 €/noc. Keď si priplatíte dve eurá, máte k tomu aj raňajky.

Apartmány Vila Sofia – Zaostrog – od 12 €/noc – more 200 metrov Luxury Apartments Villa Sofia ponúka ubytovanie s plne vybavenou kuchyňou a kuchynským vybavením. Táto veľkolepá vila so súkromným bazénom je len krátka 3 minúty chôdze od toho, čo je pravdepodobne najlepšia pláž v Zaostrogu. Bezpečné parkovanie vo dvore s kamerami. Ponúkame svetlé a moderne zariadené apartmány s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet a plne vybavenou kuchyňou. Máme tiež fitness, bicykel, basketbal, stolný tenis, slnečníky na slnenie, slnečné sprchy. K dispozícii je veľká terasa 150 m, kde môžete posedieť s možnosťou využitia grilu.

Apartmány Hercules – Benalmádena, Španielsko – 21 €/noc

Otvoriť galériu Apartmány Hercules -Španielsko. Zdroj: booking.com

Apartmán Hercules sa nachádza v letovisku Benalmádena, len 3 km od pláže Playa de la Viborilla. Ponúka sezónny vonkajší bazén, záhradu a recepciu s nepretržitou prevádzkou. Toto ubytovanie s výhľadom na more má balkón. Klimatizovaný apartmán pozostáva z 1 samostatnej spálne, kompletne vybavenej kuchynky s mikrovlnnou rúrou a hriankovačom a 1 kúpeľne. K dispozícii je TV s plochou obrazovkou.

Roma Camping In Town – Rím, Taliansko – 24 €/noc – 26 s raňajkami

Ubytovacie zariadenie Roma Camping In Town sa nachádza len 15 minút jazdy od Vatikánu a ponúka sezónny vonkajší bazén, vírivku a bar pri bazéne. Hostia môžu zdarma využívať Wi-Fi a parkovisko.

Ubytovanie Roma Camping In Town ponúka chaty a klimatizované bungalovy. Nápoje a občerstvenie si môžete vychutnať po celý deň v bare pri bazéne Ciao Bella, ktorý je otvorený do 2:00 a má vlastného DJ-a. V sezónnej reštaurácii sa podávajú jedlá talianskej kuchyne a čerstvá pizza.

Hotel Laika – Rimini, Taliansko – 22 €/noc – 24 aj s raňajkami

Hotel Laika sa nachádza priamo na nábreží Rivabella v meste Rimini. Z hotela sa jednoducho dostanete k moru a do obchodov, barov a reštaurácií, ktoré lemujú promenádu. Z mnohých izieb hotela Laika sa môžete pokochať krásnym výhľadom na more. Majú balkón a niektoré aj klimatizáciu. V hoteli vás privíta príjemný a priateľský personál. K dispozícii je vám bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet na recepcii a bezplatné parkovisko priamo na mieste.