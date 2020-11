V Paríži je v hre posledná miestenka: Kto má najbližšie k Turnaju majstrov?

Na záverečnom podujatí Masters 1000 v Paríži sa tento týždeň rozhodne o poslednej miestenke na tenisový turnaj majstrov v Londýne (15. - 22. novembra).

V najlepšej pozícii je Argentínčan Diego Sebastian Schwartzman. Semifinalista Roland Garros je na ôsmom mieste v hodnotení Race s náskokom 210 bodov pred Talianom Matteom Berrettinim.

Juhoameričan odštartuje svoje účinkovanie v hale Bercy proti víťazovi súboja medzi domácim Francúzom Richardom Gasquetom a Američanom Taylorom Fritzom. Na turnaji ATP 500 vo Viedni si účasť medzi osemčlennou "smotánkou" prvýkrát v kariére zabezpečil Rus Andrej Rubľov, ktorý v rakúskej metropole získal piaty titul v tomto roku.

"Je fantastické, že budem mať možnosť okúsiť atmosféru prestížneho podujatia v londýnskej 02 aréne. Bude to pre mňa obrovská skúsenosť a skvelá príležitosť konfrontovať sa s absolútnou svetovou špičkou," uviedol pre oficiálnu stránku ATP Rubľov, ktorý bude historicky piatym ruským účastníkom singlového Masters po Jevgenijovi Kafeľnikovovi, Maratovi Safinovi, Nikolajovi Davydenkovi a Daniilovi Medvedevovi.

V Paríži sa môže definitívne rozhodnúť o poste koncoročnej svetovej jednotky. Najvyššie nasadený Španiel Rafael Nadal potrebuje zisk titulu na to, aby si udržal teoretickú šancu ohroziť Novaka Djokoviča. Srb sa vo francúzskej metropole nepredstaví, no pred Nadalom vedie v rebríčku ATP Entry o 1980 bodov a je veľmi blízko k tomu, aby napodobnil Petea Samprasa z USA. Američan bol koncoročnou svetovou jednotkou šesťkrát. Nadal môže v Paríži dosiahnuť ďalší veľký míľnik, v prípade úspešného vstupu do turnaja si pripíše na konto jubilejný 1000. víťazný zápas.