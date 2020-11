Nájomcov bytov vo Valaskej čakal pred víkendom rázny oznam: Prídu pre toto o strechu nad hlavou?

Prídu o strechu nad hlavou? Pred víkendom pribudol na jednej z bytoviek vo Valaskej (okr. Brezno) netradičný oznam, v ktorom sa píše, že ak ľudia neabsolvujú test, hrozí im zrušenie nájmu. Dal ho tam jej správca a zároveň majiteľ viacerých bytov.

Majiteľ tvrdí, že to urobil preto, lebo obyvatelia okolitých bytoviek sú nezodpovední. Nedodržiavajú zákaz vychádzania, nepoužívajú rúško a navzájom sa všetci navštevujú.

Správca bytovky Zdenko Haring nájomcov bytov vyzval, aby sa počas víkendu zúčastnili celoslovenského testovania na Covid-19. Podľa oznamu správcu majú certifikát z testovania, prípadne výsledok PCR testu predložiť zodpovednej osobe. Ak to neurobia, bude to považovať za hrubé porušenie nájomnej zmluvy a hrozí okamžitým skončením nájomného vzťahu. Haring tvrdí, že je správcom viacerých bytoviek. Oznam však dal iba na túto jednu, lebo to bolo podľa neho potrebné. „Žije tu veľmi veľa zraniteľných obyvateľov. Detí a starých ľudí,“ hovorí Haring s tým, že pri opakovaných pracovných návštevách zistil, že sa porušuje nariadenie vlády SR o zákaze vychádzania a že miestna komunita nedodržuje pravidlo o dvojmetrových odstupoch a nosení rúšok.

Zároveň, keďže som správca tej bytovky, mám právo na ochranu svojho zdravia, čo zo strany vlastníkov a nájomníkov je častokrát porušované,“ dodal Haring s tým, že oznam mal podľa neho poslúžiť na motivovanie a povzbudzovanie obyvateľov, aby využili možnosť sa testovať.