Poprad vyškolil rozbehnutých Liptákov, Košice podľahli Detve

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 10. kole Tipos extraligy nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:1.

HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

Góly: 13. Handlovský (Drgoň, Hudec), 14. Haščák (Skokan, Svitana), 18. Handlovský (Vandas, Dalhuisen), 45. Dalhuisen,

49. Haščák (Skokan, Brejčák), 53. Skokan (Svitana), 37. Petran (Rusina, Hamráček). rozhodovali: Baluška, Štefik - Kacej, Jurčiak,

vylúčení: 5:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Zostavy:

Poprad: Vošvrda - Drgoň, Hudec, Brejčák, Dalhuisen, Kramár, Erving, Česánek - Svitana, Skokan, Haščák - Vandas, Preisinger, Handlovský - Matúš Paločko, Zagrapan, Livingston - Mešár, Bjalončík, Lušňák - Šotek.

L. Mikuláš: Krasanovský - Nemec, Kurali, Rusina, Petran, Mezovský, Bača, Droppa, Patlevič - Štrauch, Lištiak, Ru. Huna - Hamráček, Okuliar, Michalík - Uhrík, Oško, Surový - Bečka, Toma, Matoušek.

Hokejisti Popradu sa po vynútenej "korona" pauze postavili proti rozbehnutým Liptákom. Tí však s domácimi držali krok iba prvých 10 minútu hry. Hostia hrozili najmä z protiútokov po strate pukov "kamzíkov" v útočnom pásme. Z viacerých nádejných prečíslení ale Liptovský Mikuláš nič nevyťažil. Domáci udreli prvýkrát v 13. minúte, keď rýchlo otočili hru v strednom pásme. Hosťujúce mužstvo akurát striedalo, čo využil Lukáš Handlovský a po krídelnej akcii podstrelil brankára Krasanovského - 1:0. O minútu už Poprad viedol rozdielom dvoch gólov. V presilovke nahral Skokan po bránkovej čiare Haščákovi a ten sa z takmer nulového uhla nemýlil. "Kamzcíci" mali hru pevne v rukách. Na konči 18. minúty už bolo 3:0. Vandas našiel medzi kruhmi v ideálnej palebnej pozícii Handlovského, ale ten sa presadil až z následnej dorážky. Hostia mohli do kabín odchádzať so štvorgólovým mankom. Haščákovu strelu zápästím v početnej výhode zastavila konštrukcia Krasanovského brány.

Obrazhry sa nezmenil ani počas druhej tretiny. Popradčania síce tlačili, ale góly neprichádzali. Na ľade sa tak množili šarvátky a provokácie, na čo napokon domáci doplatili. Od 35. minúty sa postupne vyfaulovali Vandas a po ňom aj Kramár a Liptáci si vyslúžili 30-sekúndovú presilovku 5 na 3. Tú nezahrali ideálne, ale tesne po Vandasovom návrate na ľad sa ponad Vošvrdovú lapačku trafil Petran a hostia znížili na 3:1. Nervozita na popradských hokejkách pretrvala a Liptovský Mikuláš si časť ďalšej presilovej hry preniesol aj do tretieho dejstva.

Hneď v jeho úvode sa musel po hrubici spoluhráčov predviesť brankár Vošvrda, Poprad vďaka jeho pohotovému zákroku neinkasoval. Definitíva padla v 45. minúte. Rozhodcovia pustili domácim zakázané uvoľnenie. Hostia vo vlastnej tretine zle rozohrali. K puku sa dostal Dalhuisen a brankára Liptovského Mikuláša si vychutnal bekhendovým blafákom. Vzápätí sa podobná situácia udiala na opačnej strane, ale Vošvrdovu nepresnú prihrávku Liptáci v gól do jeho siete nepremenili. Piaty gól Popradu pridal opäť z ostrého uhlu po Skokanovej prihrávke Haščák. V 53. minúte to už bolo 6:1. Prečíslenie 3 na 2 využil presnou strelou do šibenice Skokan. Tlak domácich pokračoval. Päť minút pred koncom riadnej hracej doby siahol tréner Milan Jančuška, pre ktorého to bol 800.-tý extraligový zápas z lavičky, po oddychovom čase. Skóre sa už v Poprade nemenilo, "kamzíci" vyhrali vysoko - 6:1.

Detva zdolala Košice

Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v zápase 10. kola Tipos extraligy nad HC Košice 3:2. Domáci rozhodli o víťazstve v 3. tretine, v ktorej otočili skóre z 0:1 na 3:1.

HC 07 Detva - HC Košice 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Góly: 44. Gašpar (Valent, F. Fekiač), 45. Askarov (Cox), 48. Charbonneau (Čacho, Cox) - 25. Jenyš (Růžička, Pavlin), 60. Chovan (Pospíšil, Růžička). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Šoltés, Durmis, vylúčení: 7:8 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov. Zmeny: 48. Riečický (Koš.) za Sedláčeka.

zostavy:

HC 07 Detva: Sholl – Golian, Korím, Ľalík, Rais, D. Jendroľ, Gachulinec, F. Fekiač, Rymsha – Askarov, T. Klíma, P. Halama – Cox, Čacho, Charbonneau – Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – J. Sýkora, Valent, Gašpar

HC Košice: Sedláček (48. Riečický) – Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Mudrák – Vopelka, Chovan, Jokeľ – Milý, Pospíšil, Klhůfek – Belluš, J. Eliaš, Jenyš – Krasničan, Frič, Džugan – Havrila



Prvá tretina priniesla zaujímavý hokej, početnú streľbu na oboch stranách, ale brankári boli pozorní. Nič na tom nezmenilo ani viacero presiloviek na oboch stranách.

V 22. minúte mal sľubnú šancu domáci Cox, ale zblízka neprekonal Sedláčeka. Domácich to mohlo mrzieť o to viac, že v 25. minúte inkasovali. Presilovkovú strelu Růžičku tečoval Jenyš - 0:1. Vyrovnať mohol Valent, ale v samostatnom úniku neuspel.

Úvod tretej tretiny patril domácim, ktorých naštartovala presilovka v 44. minúte. Už po 10 sekundách ju využil Gašpar, ktorý zužitkoval prihrávku Valenta - 1:1. V 45. minúte už domáci viedli, keď sa v predbránkovom priestore ideálne zorientoval Askarov - 2:1. V 48. minúte bolo už 3:1, keď Čachovu prihrávku zužitkoval Charbonneu. Hostia reagovali výmenou brankára a prvýkrát v sezóne naskočil do hry Riečický. Hostia mali v tretej tretine viacero presiloviek, ale neskórovali ani pri výhode o dvoch hráčov. V závere skúsili hru so šiestimi hráčmi a v nej Scholla prekonal Chovan - 3:2. Viac už hostia nedosiahli, ale neskórovali ani hostia, keď prázdnu bránku netrafil Cox.