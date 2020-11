Hamilton prehovoril o konci v F1: Záhadné slová po ďalšom víťazstve

Šesťnásobný majster sveta Lewis Hamilton nevie, či bude aj v budúcej sezóne pokračovať vo formule 1.

Tridsaťpäťročný britský pilot to vyhlásil po dnešnom víťazstve vo Veľkej cene Emilie-Romagny, v ktorej urobil ďalší krok k vyrovnaniu rekordného počtu titulov slávneho Michaela Schumachera. Hamilton dnes vylepšil vlastný rekord 93. víťazstvom v kariére a Mercedesu pomohol získať rekordný siedmy titul v Pohári konštruktérov za sebou. Jeho budúcnosť je ale zatiaľ nejasná. "Neviem, či tu budem," citovala agentúra Reuters britského pilota, ktorému na konci roka vyprší zmluva a na novej sa s vedením ešte nedohodol. Veľa bude záležať aj na tom, či tím aj naďalej povedie Toto Wolff, ktorý už niekoľkokrát o uvoľnení miesta na čele Mercedesu hovoril.

"Cítim sa silný a skvele, ale rovnako ako Toto hovoril o živote po F1, tak ja mám už tiež nejakú predstavu," vyhlásil Hamilton. "Chcel by som tu ešte v budúcej sezóne pretekať, ale záruka žiadna nie je. Okrem pretekania mám veľa záujmov, ktoré ma baví, takže uvidíme, ako to dopadne," pridal Hamilton, na ktorého vyhlásenie ešte v Imole zareagoval Wolff a upozornil, že išlo o slová pod vplyvom emócií po zisku rekordného titulu.

"Dúfam, že sa to nestane. Myslím, že by sme mali veľmi divoký trh s jazdcami," uviedol Wolff k možnosti Hamiltonovho odchode z Mercedesu. Nemecká stajňa má ale už podobnú skúsenosť za sebou, keď v roku 2016 len pár dní po zisku titulu ukončil kariéru Nico Rosberg. "Myslím, že nikdy nemáte istotu. Napríklad Niki Lauda v sedemdesiatych rokoch. Pokojne sa mohlo stať, že by v piatok alebo v sobotu na pretekoch vstal a vyhlásil, že už ho to nebaví. Stať sa to môže každému, ale my chceme pokračovať spoločne . Ja, Lewis a celý tím. Ešte sme neskončili, "vyhlásil Wolff.