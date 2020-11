Zákerný útok na kňaza: Policajti si nevedia dať rady, museli prepustiť podozrivého

Francúzka polícia stále pátra po páchateľovi sobotňajšieho útoku v Lyone, pri ktorom došlo k postreleniu gréckeho pravoslávneho kňaza.

Pôvodného podozrivého museli v nedeľu prepustiť pre nedostatok dôkazov. Vyšetrovatelia zatiaľ nepoznajú ani motív útoku, informovala agentúra AP.

Útočník ozbrojený brokovnicou so skrátenou hlavňou dvakrát postrelil do hrude kňaza gréckej národnosti, ktorý práve zatváral dvere do svojho bytu v zadnej časti kostola. Páchateľ následne z miesta činu ušiel.

Už krátko po čine polícia zadržala muža, ktorý zodpovedal popisu poskytnutého svedkami. Napokon sa však nenašli žiadne dôkazy o tom, že by mal niečo spoločné s útokom na kňaza a museli ho prepustiť. Pátranie po páchateľovi preto stále pokračuje a polícia ho rozšírila aj do širšieho okolia Lyonu.

Motív útoku zatiaľ zostáva neznámy. Prípad nevyšetruje špecializovaná prokuratúra na boj proti terorizmu, ale len miestna lyonská prokuratúra, ktorá v tejto súvislosti začala vyšetrovanie pokusu o vraždu.

Zranený duchovný gréckej pravoslávnej cirkvi Nikolaos Kakavelakis leží v nemocnici a jeho stav je stále kritický. Podľa vyhlásenia diecézy sa mal kňaz po službe v Lyone čoskoro vrátiť do domovského Grécka.

Grécka pravoslávna cirkev v Lyone okamžite po útoku požiadala políciu o ochranu. Zdôraznila však, že sa v poslednej dobe nestala terčom nijakých vyhrážok.

Vo Francúzsku platí v súčasnosti stav najvyššej pohotovosti po útoku z 29. októbra, keď 21-ročný Tunisan zabil v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice nožom tri osoby, z ktorých jednej oddelil hlavu od tela. Polícia páchateľa po útoku viackrát postrelila a zadržala. Leží vo vážnom stave v nemocnici. Vláda následne prisľúbila sprísnenie ochrany náboženských objektov v krajine.

Predtým 16. októbra v meste Conflans-Sainte-Honorine pri Paríži zavraždil čečenský moslim stredoškolského učiteľa dejepisu Samuela Patyho. K vražde došlo po tom, čo dejepisár žiakom pri výklade o slobode prejavu ukazoval karikatúry proroka Mohameda.