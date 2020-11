Spovede hrdinov, ktorí sa skrývali v ochranných oblekoch: Súdny lekár Ján to povedal za všetkých

Dva dni si nevydýchli! Od rána do večera boli na nohách, aby sa najväčšia logistická akcia Slovenska neskončila fiaskom.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Tisícky zdravotníkov, policajtov, vojakov, ale aj obyčajných dobrovoľníkov prispeli k tomu, že počas víkendu sa bezproblémovo otestovali milióny Slovákov. Za to všetko im patrí naše veľké poďakovanie. Prečo sa na to dali?

Bratislava - Liberálny dom v La Bomba na Prievozskej

Nemyslel som na jedlo a ani na prestávku - Ján (39), súdny lekár Otvoriť galériu Lekár - Súdny lekár Ján (39) ani na chvíľu nezávahal, či pomôže pri testovaní. Zdroj: anc

- Keďže som zdravotník, mal som jasno v tom, či pôjdem na testovanie. Vnútorne som to tak cítil a rovnako aj manželka, ktorá je tiež zdravotníčka. Panovala tu veľmi dobrá nálada, a keď človek videl tie rady čakajúcich ľudí, tak ani nepomyslel na jedlo či prestávku. Všetci ako tím, od zdravotníkov cez policajtov a vojakov, sme vytvárali dobrú náladu, aby nám to ubehlo všetkým čo najrýchlejšie. Hnacím motorom boli milí ľudia, ktorí naozaj poďakovali aj po teste. Mal som dojem, že všetkých to tak zomklo. Bolo z ľudí cítiť naozaj veľkú spolupatričnosť.

Trenčianske Teplice

U nás to zlyhávalo na certifikátoch - Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka a dobrovoľníčka Otvoriť galériu Primátorka Zdroj: anc

- Nevyspala som sa vôbec, do postele sme sa dostali tesne pred polnocou a pred šiestou sme už riešili veci s vojakmi. Spánku sa nám dostalo nejakých 4 až 5 hodín. Šialený nebol však len tento víkend, ale aj celý čas, odkedy sme sa dozvedeli, že budeme takéto niečo organizovať. V sobotu už o šiestej sme museli zatvoriť jedno odberné miesto, chodila som a prosila vojakov, aby si v rámci mesta popresúvali certifikáty. U nás to zlyhávalo na certifikátoch.

Niečo presunuli, ale už sme museli uzavrieť aj ďalšie odberné miesta. Tri boli uzavreté a jedno ešte ako-tak fungovalo. Ráno priviezli jednu škatuľu a v nej boli ďalšie testy, ale nie certifikáty. Naháňala som známych, jeden poslanec išiel požičať certifikáty do nemocnice. Na vlastnú päsť sme ich zháňali, armáda v nedeľu o deviatej zohnala zopár kusov. Prebiehalo to však v pokoji, ľudia boli naozaj disciplinovaní. Boli skvelí nielen tí, ktorí sa prišli dať otestovať, ale aj odberné tímy.