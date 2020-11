Sean Connery († 90) zomrel v spánku na Bahamách: Zronená manželka prehovorila

Bol prvým a najlepším Jamesom Bondom. Bol tiež vášnivý športovec, známy skvelou postavou a drsným šarmom, ktorým zviedol desiatky žien.

S jednou z nich však vydržal v manželstve 45 rokov, až kým ich smrť nerozdelila. Škótsky herec Sean Connery († 90) zomrel v spánku vo svojom dome na Bahamách.

Keď sa v roku 1969 v novej bondovke objavil v úlohe agenta 007 George Lazenby, v úvodnej scéne zachráni ženu na pláži. Vzápätí ich však prepadnú dvaja zloduchovia. Kým ich spacifikuje, žena nasadne do Bondovho auta a ujde. Lazenby sleduje, ako mizne, otočí sa do kamery a povie: „Toto by sa tomu druhému chlapíkovi nikdy nestalo...“ Tým druhým chlapíkom mal na mysli Seana Conneryho, ktorý bol v tom čase už legendou práve vďaka postave Jamesa Bonda.

Connery sa narodil v chudobnej robotníckej rodine v Edinburghu v roku 1930. Keď mal 14 rokov, odišiel zo školy a začal sa živiť roznášaním mlieka. Pracoval aj ako robotník, kamionista a tri roky bol vo vojenskom námorníctve. Venoval sa aj športu ako futbalista a kulturista. Práve cez posilňovanie sa dostal k herectvu.

Keď bol v roku 1953 v Londýne na podujatí Mr. Universe, prihlásil sa aj na konkurz do divadla. Dostal sa do komparzu a postupne sa vypracoval. V roku 1962 prerazil v Hollywoode s hlavnou úlohou v prvej bondovke. A hoci po ňom stvárnilo rolu agenta 007 ďalších päť hercov, väčšina fanúšikov si pamätá Seana Conneryho ako toho najlepšieho Jamesa Bonda.

Vydržali spolu celý život

Jeho herecká kariéra trvala sedem desaťročí. V roku 1988 si prevzal Oscara za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe v gangsterke Nedotknuteľní. Celý život bol vášnivým golfistom, na golfovom turnaji stretol v roku 1970 aj svoju druhú manželku, francúzsko-marockú maliarku Micheline. V posteli skončili do 24 hodín od zoznámenia, ale vydržali spolu až do Seanovej smrti. Manželstvo, ktoré uzavreli v roku 1975, prežilo aj jeho neveru. Deti spolu nemali, ale obaja ich mali z predchádzajúcich vzťahov. Sean mal syna Jasona (57) z prvého manželstva.

Nezávislé Škótsko

S Micheline (91) žil v Nassau na Bahamách, kde predtým nakrúcal bondovku Thunderball. Bol veľkým zástancom nezávislosti Škótska a pred referendom v roku 2014 vyhlásil, že ak sa jeho domovina osamostatní, vráti sa. Toho sa však už nedožil. V poslednom období trpel demenciou a v sobotu skonal. „Nebol to pre neho už žiadny život. Nedokázal sa vyjadriť. Aspoňže zomrel v spánku a v pokoji. Bola som s ním celý čas a jednoducho sa vytratil. Takto si to želal,“ povedala Micheline.

„Bol to nádherný človek a mali sme spolu vynikajúci život. Bol vzorom muža. Viem, že to bude bez neho ťažké, ale nemohlo to trvať večne,“ dodala žena, s ktorou strávil 45 rokov v manželstve. Connery mal pri sebe na smrteľnej posteli aj ďalších blízkych. Posledná rozlúčka sa bude konať v súkromí. Keď pominú obmedzenia, má byť aj verejná spomienka.

Sean Connery (* 25. augusta 1930, † 31. októbra 2020)