Nezhoda medzi Babišom a Hamáčkom: Vyšetrí sa, kto spôsobil chyby pred druhou vlnou?

Premiér Andrej Babiš (ANO) nerozumie tomu, prečo vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) hovorí o vytvorení parlamentnej vyšetrovacej komisie pre vyšetrenie chýb pred druhou vlnou epidémie koronavírusu.

Babiš dnes novinárom pri návšteve skladu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) v Novákoch povedal, že komisia bude politicky zneužívaná. Podľa neho teraz nie je chvíľa pre hľadanie vinníka. Hamáček v sobotu uviedol, že by komisia mala vzniknúť potom, čo druhá vlna odznie.

"Mňa prekvapuje, že to navrhuje pán Hamáček, ktorý bol pri všetkých rozhodnutí vlády, na všetkých radách pre zdravotné riziko. Keby to navrhla opozícia, tak tomu rozumiem," povedal Babiš. Neočakáva ani, že by komisia dospela k nejakým záverom. "Parlamentná komisia nikdy nič vyšetrila, je to čisté politikum a akurát to bude politicky zneužívané," uviedol.

"Ak to má niekto vyšetrovať, tak to budú vyšetrovať orgány, ktoré sú na to príslušné," povedal premiér. Teraz podľa neho nie je vhodná chvíľa zisťovať, kto niečo zanedbal. "V tejto chvíli by sme mali skôr hovoriť o tom, ako pandémiu spoločne prekonáme než o hľadaní nejakých vinníkov," uviedol.

Hamáček v sobotu v rozhovore pre Zoznam Správy povedal, že by po odznení druhej vlny pandémie uvítal vytvorenie komisie, ktorá vyšetrí, kde urobilo Česko chyby v prípravách na jeseň. Podotkol, že premiér Babiš do určitej doby do rozhodovania o ochranných opatreniach proti šíreniu koronavírusu razantne vstupoval.

Dnes vicepremiér v relácii Partie na televízii Prima povedal, že vytvorenie komisie je štandardný demokratický mechanizmus, ktorým by štát mal reagovať na krízu. Podľa neho je potrebné zistiť, aké mechanizmy fungovali a aké nefungovali, aby sa štát do budúcna vyvaroval opakovaniu chýb.