Nešťastie superstáristu Martina Haricha v Amerike: Zrazila ho motorka!

Takto si naplánované dobrodružstvo určite nepredstavoval! Spevák Martin Harich (25) si z pandémie koronavírusu ťažkú hlavu nerobí.

Posledný mesiac totiž strávil na cestách a napriek mnohým zážitkom sa mu jeho výlet nakoniec vypomstil. Najprv zostal uväznený v strede Atlantiku na Bermudských ostrovoch, ale to nebolo všetko. Umelec sa stal účastníkom vážnej dopravnej nehody, keď do neho vrazila motorka. Okamžite tak musel byť prevezený do nemocnice! Mal obrovské šťastie!

Martin Harich má svoje dve veľké záľuby - gitaru na pleci a kilometre v nohách. Predovšetkým hudbe sa venuje s absolútnym nadšením a rozhodol sa, že svoju profesionálnu kariéru posunie ďalej. Počas druhej vlny pandémie sa za lepšou budúcnosťou rozhodol vycestovať do New Yorku. Zostal však zaseknutý na Bermudských ostrovoch, kde musí absolvovať dvojtýždňovú karanténu. Len niekoľko dní po prílete sa však spevákovi prihodilo nešťastie.

Či už za to môžu tajomné príbehy o bermudskom trojuholníku alebo spevákova predtucha, Harich skončil pod kolesami motorky. Isté obavy mal už pri odlete z pražského letiska, tie sa mu po akútnom ošetrení v nemocnici iba potvrdili. „Pamätáte si, ako som vám povedal, že sa mi na Bermudách isto prihodia nejaké problémy? Keby som vám v ten deň povedal, že skončím v miestnej nemocnici po tom, čo ma zrazila motorka, verili by ste mi?“ píše svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

Spevák je bojovník a celú vec sa snaží brať s nadhľadom, hoci zakrvavené tričko svedčí o vážnom incidente. „Život je nevyspytateľný, ale som veľmi vďačný, že som skončil iba so šiestimi štichmi, s narazenou rukou a niekoľkými modrinami,“ informuje Harich. Na účet svojho vzhľadu si aj zažartoval: „Takto nejako mohol vyzerať ten najlepší halloweensky kostým.“

Hudobník na cestách

Harich má za sebou veľmi nepríjemný zážitok, no nestráca svoj povestný optimizmus. Cesta do Ameriky nebola počas minulého mesiaca jediná, ktorú absolvoval. Nasadol do svojej dodávky a vydal sa preskúmať sever Talianska. Svoju rodinu a priateľov možno trochu vydesil, pretože na začiatku svojej cesty napísal: „Netuším, kedy sa znovu vrátim.“ Odstrihol sa od sociálnych sietí a podľa jeho slov si užíval život naplno.

„99 % svojho času trávim blúdením po talianskom vidieku. Vyhýbam sa ruchu mesta, snažím sa nasať jednoduchosť miestneho života a všetky tieto pocity preniesť do svojej hudby,“ tešil sa Harich, ktorý tým svojich fanúšikov upokojil, že s hudbou napriek cestovaniu rozhodne nekončí. Našiel si čas však aj na svoju rodinu. Z Talianska sa na chvíľu vrátil do Liptovského Mikuláša, kde zablahoželal svojmu otcovi k jeho 50. narodeninám.