Europoslankyňa Beňová porodila cisárskym rezom: Za 20 minút bolo po všetkom

Žiari šťastím! Europoslankyňa Monika Beňová (52) v júli šokovala správou, že čaká druhé dieťa.

Verejnosť pritom netušila, že je zadaná, a už vôbec nie, že s advokátom Ľubomírom Klčom (36) plánujú spoločného potomka. Teraz sa politička konečne dočkala a v nedeľu ráno sa jej narodila dcérka Lea, ktorá váži 2,9 kila a meria 48 centimetrov. Beňovú po oznámení tehotenstva mnohí kritizovali pre jej vyšší vek. Označovali ju za nezodpovednú, no ona si reči neprajníkov nevšímala a najkrajšie obdobie v živote ženy si užívala naplno.

Deväť mesiacov zvládla bez väčších problémov, komplikácie jej robilo len tŕpnutie rúk, s ktorým jej pomohol fyzioterapeut. Pre pandémiu navyše mohla pracovať z domu, čo jej vyhovovalo. „Už som ani nedúfala, že otehotniem, ale môj partner je optimista a neustále mi hovoril, že sa nám to podarí. A mal pravdu. Som jeden z mála ľudí, ktorí vďaka koronavírusu dostali priestor na spomalenie v živote a možno práve to zastavenie môže za to, že som otehotnela,“ prezradila Beňová dávnejšie.

V tehotenstve jej boli najväčšou oporou syn Martin (32) a spomínaný partner Klčo, s ktorým sa pozná už dlhé roky. „Je zodpovedný partner, pozorný muž a zábavný a vtipný spoločník,“ opisuje ho politička. Dlhšie pritom nebolo isté, či s ňou bude pri pôrode. Beňová sa totiž netajila tým, že je to pre ňu veľmi intímna záležitosť, no zvažovala, že sa ešte dá presvedčiť.

Komplikácie pred pôrodom

Minulý týždeň začalo byť jasné, že pôrod sa blíži. Europoslankyňa bola totiž hospitalizovaná v nemocnici, odkiaľ pravidelne informovala o svojom zdravotnom stave. Po pár dňoch ju síce pustili domov, no bolo jasné, že nie nadlho. A tak aj bolo. „Tak my už opäť v nemocke. Dnes sme sa museli vrátiť. Nevadí. Už len pár dní,“ napísala Beňová v sobotu na sociálnej sieti a neprešlo ani 24 hodín a už rodila.

V nedeľu ráno absolvovala cisársky rez, ktorý trval 20 minút. Potom už mala pri sebe svoju vytúženú dcérku Leu. „Krásny deň. Tak my vás všetkých pozdravujeme a ďakujeme za podporu a všetko. Leuška si vybrala dnešné ráno 1. 11. 2020 a o 8.30 hod. prišla konečne k mamine a tatinkovi, ktorý bol statočne s nami. Má 48 cm a 2,9 kg, má jamky v líčkach, keď sa usmeje, a je to naša okatá srnka. Ešte raz veľká vďaka za celé tie mesiace podpory. Máme vás radi,“ vyznala sa Beňová s tým, že partner bol dojatý. S dcérkou sú v poriadku a teší sa z novej životnej etapy.