Koľko prípadov odhalilo testovanie v Bratislave? Primátor Vallo dvíha varovný prst

V Bratislave bolo v sobotu (31. 10.) v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 230.670 ľudí.

Z nich bolo 717 testovaných pozitívne, čo predstavuje 0,31 percenta. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú zverejnilo ministerstvo obrany.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo k číslam testovaných za sobotu uviedol, že za taký krátky čas je to obrovský počet, a to aj napriek nepríjemnému počasiu a dlhým hodinám čakania v radoch. "Mimoriadne nasadenie starostiek, starostov a ich tímov, zdravotníkov, dobrovoľníkov, vojakov, policajtov, hasičov a mnohých ďalších treba oceniť. Rovnako ako treba oceniť, ako zodpovedne a trpezlivo sa k tejto príležitosti postavili Bratislavčanky a Bratislavčania," skonštatoval primátor.

Počet za sobotu v Bratislave testovaných zároveň podľa Valla znamená, že ešte stále sa desiatky tisíc obyvateľov hlavného mesta otestovať nedali. "Mnohé odberové miesta hlásia od rána minimálne až nulové čakacie doby, tak, prosím, využite túto príležitosť, príďte sa otestovať a nenechajte si testovanie až na poslednú chvíľu," vyzval Bratislavčanov primátor. Zároveň oznámil, že v rámci víkendového testovania zatiaľ medzi klientmi ani personálom v mestských zariadeniach pre seniorov nezaznamenali ani jeden pozitívny test.

Bratislavské mestské časti hlásia v nedeľu pokojný priebeh celoplošného testovania a len minimálne čakania. "V sobotu si naši koordinátori písali, čo a kde chýba, testy, certifikáty či ochranné pomôcky. Hláška nedeľného rána je, kto dodá ľudí na otestovanie, chýbajú vraj v celej Bratislave," napísal na sociálnej sieti starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka.

Na margo doteraz nízkeho percenta pozitívne testovaných ľudí vyzvali niektorí bratislavskí starostovia, aby sa zvážilo druhé kolo celoplošného testovania v Bratislave. Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová upozornila, že ak by sa druhé kolo konalo, bolo by to v prípade Bratislavy hazardovaním s dôverou mnohých ľudí i zdravotníkov.

Na Slovensku otestovali v sobotu (31. 10.), prvý deň celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 2.581.113 ľudí. Pozitívne testovaných z nich bolo 25.850, teda jedno percento.