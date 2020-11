Veronika Remišová neskrývala hrdosť: Celoplošné testovanie je úspešné, čo bude nasledovať?

Celoplošné testovanie je podľa vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej úspešné a dobre pripravené napriek rôznym dezinformáciám, ktoré sa šírili ešte krátko pred testovaním.

TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.

"Celoplošné testovanie je krok číslo jedna a som hrdá na Slovensko, že sme ho zvládli," uviedla s tým, že teraz má nasledovať jasný plán, ako ďalej zvládať pandémiu. V pondelok (2. 11.) na ústrednom krízovom štábe a na zasadnutí vlády chce preto hovoriť o ďalších opatreniach.

Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať výrazné posilnenie vyhľadávania kontaktov, manažment lokálnych ohnísk aj s využitím antigénových testov, systematické testovanie v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. Okrem toho aj testovanie na hraniciach a zavádzanie menej invazívnych testov, ktoré by mohli pomôcť k postupnému otváraniu kultúrnych a športových podujatí.

Vicepremiér a predseda strany SaS Richard Sulík poďakoval ľuďom, ktorí sa prišli v záujme ochrany seba a svojich blízkych otestovať. "Ďakujem však najmä všetkým zdravotníkom, vojakom, policajtom, ale aj tisíckam dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na tejto nesmierne logisticky ťažkej úlohe," dodal.

Na Slovensku otestovali v sobotu (31. 10.), prvý deň celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 2 581 113 ľudí. Pozitívnych z nich bolo 25 850. V nedeľu by sa malo testovať do 22.00 h, pričom posledný výter by sa mal odoberať o 21.30 h.