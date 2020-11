Zverejnili výsledky 1. dňa testovania! Matovič k číslu otestovaných: Ten počet mi vyrazil dych!

Slovensko má za sebou prvý deň historicky najväčšej logistickej operácie Slovenska. V sobotu večer sa dalo otestovať viac ako milión ľudí, ďalší prichádzajú od nedele rána. Ako v skutočnosti dopadol úvodný deň testovania, zhodnotili na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič, minister vnútra Roman Mikulec, minister zdravotníctva Marek Krajčí a minister obrany Jaroslav Naď.

"Priznám sa, že počet, ktorý som sa dozvedel v noci, mi vyrazil dych," začal na úvod Matovič o počte zúčastnených ľudí. Prezradenie čísla nechal na ministrovi Naďovi. "Za 17 dní Ozbrojené sily SR dokázali zorganizovať najväčšiu akciu v histórii krajiny," pochválil spolu s hasičmi, dobrovoľníkmi, samosprávami celú armádu premiér Matovič. "Som doslova dojatý, hrdý na každého jedného, kto priložil ruku k dielu."

Jaroslav Naď: "Môžem s obrovskou hrdosťou a vďakou povedať, že včerajší deň napriek malým problémom, ktoré vznikali v priebehu dňa, sme dali na jednotku," uviedol minister obrany. Zároveň sa poďakoval všetkým zúčastneným na čele so zdravotníkmi. "Celkový počet pretestovaných ľudí za včerajší deň je 2 581 113 ľudí. Keby mi toto niekto povedal, že v sobotu príde, neveril by som ani milimeter. Zasmial by som sa," priznal Naď a rovno sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí prišli napriek drobným zaváhaniam. "Z uvedeného počtu bolo ako pozitívneho vyhodnotených 25 850 ľudí, čo predstavuje prakticky 1 percento."

Jaroslav Naď ďalej uviedol, že v nedeľu k 9. hodine je otvorených 98 % odberných tímov (4 782 odberných miest). O testovanie sa stará vyše 46 000 osôb. Na tlačovom brífingu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý vyzval ľudí, aby prišli, nakoľko mnohé zívajú prázdnotou, resp. sú tu minimálne čakacie doby.