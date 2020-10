Trenčanov čakajúcich na testovanie v sobotu rozveselil Charlie Chaplin. Mím Vlado Kulíšek sa takýmto spôsobom rozhodol nezištne zabaviť ľudí pred odbernými miestami.

„Ľudia sú takí zakríknutí, nehovoria, všetci sú takí smutní a roztrpčení, tak som sa rozhodol, že ich zabavím.povedal pre TASR Kulíšek.

Dôchodkyne Marta a Ester čakajúce pred odberným miestom považovali nápad míma za výborný. „Je to perfektné, malo by toho byť viac. Bol to fantastický nápad, lebo je to trošku radosti do tejto smutnej nálady. Ďakujeme,“ ocenili nápad a výkon míma.