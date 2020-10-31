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dnes, 21:15 | Šport | Motorizmus
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Na VC Emilie Romagna odštartuje ako prvý Mercedes: Pole position pre Bottasa, druhý Lewis Hamilton

Na snímke vľavo fínsky pilot formuly 1 Valtteri Bottas z tímu Mercesed a vpravo jeho kolega z tímu a Brit Lewis 4 Galéria > Otvoriť galériu
Na snímke vľavo fínsky pilot formuly 1 Valtteri Bottas z tímu Mercesed a vpravo jeho kolega z tímu a Brit Lewis Hamilton po kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Emilia-Romagna F1 na okruhu v talianskej Imole.
Zdroj: TASR
Fín Valtteri Bottas zajazdil najrýchlejší čas v kvalifikácii na Veľkú cenu Emilie Romagna motoristického seriálu formuly 1.

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Na okruhu v talianskej Imole dosiahol čas 1:13,609 min a vybojoval si pätnástu pole position v kariére, štvrtú v sezóne.
      
Jeho tímový kolega Brit Lewis Hamilton obsadil druhú priečku s odstupom 0,097 sekundy. Tretia pozícia patrila Holanďanovi Maxovi Verstappenovi z tímu Red Bull s mankom 0,567 sekundy.
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      Veľká cena Emilie Romagna - kvalifikácia:
      1. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) 1:13,609 min, 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,097 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) +0,567, 4. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +0,893, 5. Daniel Ricciardo (Austr./Renault) +0,911, 6. Alexander Albon (Thaj./Red Bull Racing) +0,963
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Autor: TASR
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