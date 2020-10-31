Na VC Emilie Romagna odštartuje ako prvý Mercedes: Pole position pre Bottasa, druhý Lewis Hamilton

Fín Valtteri Bottas zajazdil najrýchlejší čas v kvalifikácii na Veľkú cenu Emilie Romagna motoristického seriálu formuly 1.
Jeho tímový kolega Brit Lewis Hamilton obsadil druhú priečku s odstupom 0,097 sekundy. Tretia pozícia patrila Holanďanovi Maxovi Verstappenovi z tímu Red Bull s mankom 0,567 sekundy.
1. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) 1:13,609 min, 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,097 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) +0,567, 4. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +0,893, 5. Daniel Ricciardo (Austr./Renault) +0,911, 6. Alexander Albon (Thaj./Red Bull Racing) +0,963