Košice hlásia predčasné zatváranie odberných miest: Testy došli!

Sedem odberných miest v Košiciach v sobotu večer zatvorili pre nedostatok testov. Mesto tiež minulo zásoby ochranných pomôcok zo svojich skladov.

Primátor Jaroslav Polaček zároveň obyvateľov vyzval, aby si testovanie na ochorenie COVID-19 v nedeľu (1. 11.) nenechali na poslednú chvíľu. Na brífingu o tom informoval s tým, že košické mestské časti (MČ), ako aj mesto, vynaložili na celoplošné testovanie zo svojich vlastných zdrojov spolu približne jeden milión eur.

Napríklad na letisku, kde je testovanie formou drive-in, armáda Košiciam pridelila jeden odberný tím. Mesto zabezpečilo ďalších 13. "Je to obrovský nápor na ochranné pomôcky, na testovacie sety. Armáda je nastavená tak, že v Košiciach je 138 odberných miest s nejakou priepustnosťou a čísla zrazu nesedia," povedal s tým, že mesto použilo zásoby zo skladov civilnej ochrany. "Sklady sú prázdne. Armáde sme túto informáciu doručili. Majú noc na to, aby zoskupili svoje sily a doniesli všetko, čo treba. Je to v ich rukách," uviedol primátor. Armáda mu podľa jeho slov zaručila, že testovanie v Košiciach nie je ohrozené. Zásoby testov aj ochranných pomôcok majú prichádzať v noci.

Primátor nevedel odhadnúť celkový počet ľudí, ktorí sa v Košiciach doposiaľ dali otestovať v rámci celoplošného testovania. Podľa nekomplexných údajov by však pozitívnych malo byť menej ako 0,5 percenta. Na košickom letisku otestovali do 19.00 h takmer 4000 ľudí, pričom pozitívnych bolo 19 z nich. Za hodinu tu dokážu vybaviť približne 300 áut. Kým v sobotu ráno bola čakacia doba niekoľko hodín, večer záujemcovia o testovanie na výter nemuseli takmer vôbec čakať.

"V Košiciach sme urobili všetko preto, aby sme zachránili našu krajinu a neboli v hanbe. Za posledných 48 hodín sme preskupili všetky sily a urobili sme aj nemožné," povedal Polaček, podľa ktorého si zabezpečenie testovania vyžiadalo aj nemalé finančné prostriedky. "Obtelefonoval som si niektoré MČ, koľko finančných prostriedkov na to asi vynaložili do tejto chvíle. Ak sú tie čísla správne, tak sa blížime k sume do jedného milióna eur, ktorý stál samosprávu, aby sme dokázali suplovať štát," dodal Polaček.

