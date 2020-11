Situácia ohľadom zotrvania Erika Černáka v Tampe sa poriadne zamotáva: Záujem je, no peniaze už nie

Čerstvý víťaz Stanleyho pohára Erik Černák (23) stále nevie, aký dres si v novej sezóne oblečie. Problémom však nie sú jeho výkony, ale peniaze.

Mladému Košičanovi po skončení koronavírusom poznačenej sezónya s ním vzplanul aj problém o jeho zotrvaní na Floride., čo v praxi znamená aj väčšie výdavky pre klub. To si však "Blesky" celkom dovoliť nemôžu. Dôvodom je platový strop, ktorý v tomto prípade predstavuje necelé tri milióny dolárov.Z nastolenej situácia tak vyplýva, že klub si všetkých troch hráčov jednoducho nemôže dovoliť. Niekto musí odísť. Ale kto?V zámorí sa hovorídolárov za sezónu.pod nálepkou nováčikovskej zmluvy takmerdolárov vrátane bonusov.Kanadská televízia Sportsnet nedávno naznačila, že košický rodák by mohol zamieriť hneď do niekoľkých mužstiev, kde by bez problémov doplnil tretiu formáciu. Ide o kluby, s ktorými bol Erik spájaný už v minulosti.