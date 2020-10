Náročná 11. etapa na Vuelte víťazne pre Davida Gaudu: Celkovému poradiu vládne naďalej Roglič

Francúz David Gaudu z tímu Groupama-FDJ sa stal víťazom 11. etapy 75. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa.

Na náročnej trati dlhej 170 kilometrov, ktorá smerovala z mesta Villaviciosa na vrch Alto de la Farrapona,Solerom z Movistaru. Tretí skončil Austrálčan Michael Storer zo Sunwebu s odstupom 52 sekúnd.Slovinec Primož Roglič i Ekvádorčan Richard Carapaz prišli do cieľa spoločne na deviatej, respektíve desiatej priečke s mankom 1:03 min na víťaza a naďalej majú identický celkový čas. Rogličovi zostáva červený dres pre lídra podujatia vďaka vyššiemu počtu víťazstiev v etapách.zadnej časti pelotónu po dojazde do cieľa. Jazdec Ineosu Carapaz práve z tohto dôvodu stratil červený dres pre lídra pretekov. Aktívne sa na organizovaní protestu podieľal predovšetkým Chris Froome, ktorému sa podarilo "vyrokovať" zastavenie pelotónu na mieste plánovaného aktívneho štartu.Na cyklistov čakal v 11. etape hornatý profil od prvých metrov. Do úvodného úniku sa nepodarilo dostať lídrovi vrchárskej súťaže Guillaumovi Martinovi z Cofidisu, desať bodov na prvom kopci prvej kategórie Alto de la Colladona preto získal Portugalčan Nelson Oliveira z Movistaru. Po práci svojho tímu sa však Francúz do vedúcej skupiny dostal a pozbieral maximum bodov na ďalších dvoch vrchoch prvej kategórie.v zložení Guillaume Martin z Cofidisu, Marc Soler a Nelson Oliveira z Movistaru, Tim Wellens z Lotto Soudal, Sunweb zastupovali Mark Donovan s Michaelom Storerom a tím Groupama-FDJ David Gaudu a Bruno Armirail. Jeho náskok na skupinu hlavných favoritov bol približne tri minúty.ukázali najväčšie kvality Soler a Gaudu. Obaja bojovali bok po boku až do záverečných metrov, no Francúz mal napokon viac síl a pripísal si premiérový triumf na Grand Tour.Nedarilo sa ani tímu, odstúpiť musel Thibaut Pinot, takže u nás neprevládala dobrá nálada. Snažili sme sa dostať zo seba to najlepšie a vyšlo to. Proti Solerovi som si veril. Tušil som, že mám lepšie zrýchlenie. Snažil sa mi uniknúť, ale rýchlo som ho dohonil," tešil sa v cieli 24-ročný víťaz etapy David Gaudu.(Villaviciosa - Alto de la Farrapona, 170 km): 1. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 4:54:13 hod, 2. Marc Soler (Šp./Movistar) +4 s, 3. Michael Storer (Austr./Sunweb), 4. Mark Donovan (V.Brit./Sunweb) obaja +52, 5. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +55, 6. Alexander Vlasov (Rus./Astana) +58, 7. Dan Martin (Ír./Izrael Start-Up Academy), 8. Enric Mas (Šp./Movistar), 9. Primož Roglič (Slovin./Team Jumbo), 10. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) všetci +1:03.Celkové poradie po 11. etape:Roglič 45:20:31 h,Carapaz čas ako víťaz,D. Martin +25,Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +58,Enric Mas (Šp./Movistar) +1:54,Soler +2:44,Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +3:31,Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +3:44,Wouter Poels (Hol./Bahrain) +3:54,Mikel Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) +4:431. Roglič 135 bodov, 2. D. Martin 91, 3. Carapaz 90,1. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) 50 bodov, 2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 24, 3. Carapaz 24