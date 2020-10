Matovič naznačil, čo nás čaká budúci týždeň: Zmena ohľadom druhého kola testovania?!

Premiér Igor Matovič v spoločnosti ministrov vystúpil na tlačovom brífingu v obci Hrubá Borša v okrese Senec.

Predseda vlády hovorí, že je možné, že sa okresy, ktoré budú mať po prvom kole celopološného testovania extrémne nízke percento nakazených, vyhnú druhému kolu testovania. Zatiaľ však platí, že druhé kolo testovania bude pre všetky okresy. Vláda o tom, či a ako bude ďalšie celoplošné testovanie prebiehať, rozhodne v pondelok, keď vyhodnotí prvé kolo.

Celoplošného testovania sa v sobotu do 12:00 zúčastnilo 828 518 ľudí. Pozitívny výsledok testov malo 7 947 osôb, čo je približne jedno percento. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď. Aktuálne je podľa neho pretestovaných už viac ako milión Slovákov.

K 14:00 bolo otvorených 99,2 percenta plánovaných odberných miest, spresnil Naď. Ako ďalej priblížil, aktuálne je nasadených 1 856 vozidiel, ktoré sa snažia doplniť materiál tam, kde je to potrebné, alebo personál tam, kde je to potrebné. Od piatka najazdili príslušníci Ozbrojených síl SR (OS SR) viac ako pol milióna kilometrov. Zároveň prepravili materiál, ktorý pozostával zo 4 100 kusov paliet a vyskladnili materiál, ktorý mal 4 300 ton.

Aktuálne je po celom Slovensku nasadených viac ako 40-tisíc ľudí. Z toho viac ako 6-tisíc profesionálnych vojakov, 5-tisíc policajtov. Ďalej 250 príslušníkov finančnej správy, 113 hasičov, 50 horských záchranárov, takmer 15-tisíc zdravotníkov, takmer 10-tisíc administratívnych pracovníkov, približne 4-tisíc dobrovoľníkov a 33 príslušníkov ozbrojených síl z Rakúska a 200 zdravotníkov z Maďarska.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že zatiaľ nezaznamenali, okrem dvoch prípadov, žiadne incidenty. „Tých 828-tisíc, ktoré som spomínal do 12:00, to boli čísla len z našich odberných miest, ktoré máme v gescii. Ďalšieho vyše pol milióna testov sme rozdali do nemocníc veľkých firiem, ktoré testujú vo vlastnej réžii, do kritickej infraštruktúry, ktorá testuje, do DDS, ktoré testujú samostatne a tiež do zložiek ministerstva spravodlivosti. V pondelok budeme vedieť povedať presné číslo. Testovanie vo viacerých organizáciách prebiehalo od štvrtka. Len cez naše odberové miesta môže byť otestovaných podľa mňa okolo troch miliónov a možno aj viac ľudí,“ skonštatoval Naď.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) informoval, že ľudí, ktorí mali pozitívne testy a teda majú byť v karanténe, budú kontrolovať aj príslušníci Policajného zboru. Predpokladá, že počty ľudí, ktorí sa na celoplošnom testovaní zúčastnia, sa budú rátať na milióny. Ako dodal, v nedeľu má vláda vyhodnocovať priebežné výsledky.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) konštatoval, že aj keď táto operácia bude možno stáť viac ako 100 miliónov eur, stojí to za to. V prípade lockdownu totiž podľa neho hrozia oveľa väčšie škody. "Je to za prvé a druhé kolo približne vo výške, koľko by stál jednodňový tvrdý lockdown," doplnil premiér Matovič. Celoplošné testovanie tak bude podľa neho približne 20-krát lacnejšie. "Peniaze investované do projektu budú veľké, na druhej strane veľké hodnoty zachraňujú," uzavrel Igor Matovič.