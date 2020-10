Minister Krajniak obieha odberné miesta v troch okresoch: Čoho bol svedkom, ho potešilo

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) navštívi v rámci celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 odberné miesta v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.

Nevynechá ani zariadenia sociálnych služieb, v ktorých testovanie prebieha paralelne s celoslovenskou akciou. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková.

Testovanie na všetkých miestach, ktoré počas svojej pracovnej cesty šéf rezortu práce zatiaľ navštívil, prebiehalo bez problémov a plynule. "Zatiaľ sme mapovali situáciu v okrese Prievidza. Boli sme sa pozrieť na niektorých odberných miestach vo Valaskej Belej, Kostolnej Vsi aj v samotnom okresnom meste. Ľudia sa správajú veľmi pokojne a disciplinovane. Pochvaľujú si prístup ozbrojených síl, polície, dobrovoľníkov, ale aj zdravotníkov, ktorí ohľaduplne a rýchlo vykonávajú tie odbery," povedal šéf rezortu práce.

Podotkol, že začiatok akcie sprevádzali menšie problémy spojené s personálnym a materiálnym zabezpečením. "Je to pochopiteľné, ide o najväčšiu operáciu, akú naše Slovensko počas svojej éry samostatnosti zažilo," dodal. Krajniak zavítal aj do zariadenia sociálnych služieb, kde testovanie klientov prebieha individuálne, ale paralelne s celoslovenskou akciou. Minister podotkol, že do zariadenia nešiel, pretože je zákaz návštev.

Pracovná cesta šéfa rezortu práce pokračovala v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Minister plánuje navštíviť aj dediny Kšinná, Malé Hoste, Veľké Chlievany, rovnako mesto Bánovce nad Bebravou, ale aj okres Trenčín, kde rovnako ako v okrese Prievidza navštívi odberné miesta a zariadenia sociálnych služieb.