Košice zriadia špeciálne pracovisko na vlastné náklady: Budú zverejňovať čakacie doby testovania

Odberné miesto vo forme drive-in pripravilo mesto Košice v spolupráci s políciou v areáli Aeroklubu na košickom letisku. Podľa primátora Jaroslava Polačeka to bude asi najväčšie pracovisko na Slovensku.

Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Zároveň bude počas celého víkendu v rámci celoplošného testovania na COVID-19 zverejňovať orientačné čakacie doby na jednotlivých odberných miestach.

"Tým, že máme málo odberných miest, dohodli sme sa so starostami, že pri letisku zriadime ešte jedno špeciálne pracovisko, ktoré pôjde na náklady mesta. Bude to asi najväčšie pracovisko na Slovensku, už teraz je tam pripravený priestor pre desať odberných tímov," povedal primátor s tým, že armáda mestu na toto stanovisko schválila len jeden odberný tím. "My sme to však zobrali do svojich rúk, našli sme vlastných zdravotníkov a v tejto chvíli môžem prehlásiť, že ich tam bude v prevádzke desať," dodal.

Na toto drive-in odberné miesto sa bude možné dostať len príjazdovou cestou smerom z mestskej časti (MČ) Pereš. Návrat po testovaní bude povolený z druhej strany letiska výlučne po ceste do MČ Barca. Autobusová linka číslo 23 v smere na letisko a z letiska do centra mesta bude premávať v štandardnom režime.

Rady pri odberných miestach si záujemcovia o testovanie v Košiciach budú môcť skontrolovať na webovej stránke korona.kosice.sk/spolocna-zodpovednost. Zverejňovať orientačné čakacie doby na jednotlivých odberných miestach plánujú na základe hlásení príslušníkov mestskej polície. Uvedený drive-in bude možné nájsť v sekcii Barca.

Osobitne bude aktuálny stav počtu ľudí v rade monitorovať na odberných miestach na svojom území napríklad aj MČ Sídlisko KVP. Situáciu majú mapovať dobrovoľníci. Verejnosť tieto informácie nájde na www.mckvp.sk/pocetludivrade.