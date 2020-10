V Slovenských elektrárňach sa otestovalo 82 % zamestnancov: Nakazených je 24 ľudí

Slovenské elektrárne (SE) v piatok otestovali antigénovými testami na ochorenie COVID-19 väčšinu svojich zamestnancov. Z plánovaného počtu 4300 sa ich prišlo otestovať 82 % a z nich sa nákaza potvrdila u 26 pracovníkov.

Spoľahlivosť a plynulosť výroby elektrickej energie nie je ohrozená, uviedla hovorkyňa podniku Oľga Baková.

"Slovenské elektrárne dnes vo svojich siedmich lokalitách poskytli testovanie antigénovými testami pre svojich zamestnancov. Túto možnosť využilo vyše 82 % zamestnancov, čo považujeme za veľmi dobrý výsledok aj vzhľadom na to, že zamestnanci, ktorých práca to umožňuje, ju vykonávajú z domu," uviedla Baková. Zistených 26 pozitívnych prípadov je 0,74 % z počtu testovaných pracovníkov. "Vzhľadom na to, že plošné testovanie považujeme za účinný nástroj pri eliminácii šírenia ochorenia COVID-19, plánujeme v ňom pokračovať," uviedla Baková.

Na piatkovom testovaní v SE sa podľa hovorkyne podieľalo dohromady 70 lekárov, zdravotných sestier a medikov so skúsenosťami a praxou vykonávať takéto testy. Na testovaní spolupracovali aj pracovníci z útvaru havarijného plánovania, bezpečnosti, hasiči a ďalší zamestnanci podniku.