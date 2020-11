Najmenšie kúpeľné mestečko trhlo pred covidom rekord v návštevnosti: Čím prilákali Dudince státisíce hostí?

Hlásia veľký úspech! Najmenšie kúpeľné mestečko patrí medzi najviac navštevované v Banskobystrickom kraji. Minulý rok sa totiž v Dudinciach (okr. Krupina) ubytovalo aspoň na jednu noc viac ako 379-tisíc hostí, vďaka čomu obsadili prvú priečku.

Na jedného obyvateľa tam pripadá jeden kúpeľný hosť. Za všetkým je podľa primátora Dušana Strieborného unikátna voda, ktorá sa okrem Dudiniec nachádza už len na dvoch miestach na svete - vo francúzskom Vichy a v Japonsku.

Vlani do Dudiniec prišlo o 17-tisíc návštevníkov viac ako v roku 2018. Ľudí láka najmä prírodná liečivá voda, ktorá učarovala aj mexickému cisárovi Maximiliánovi Habsburgskému. „Je výnimočná ojedinelou kombináciou dvoch plynov – sírovodíka a oxidu uhličitého. Rovnaké zloženie vody je už len na dvoch miestach na svete, a to vo francúzskom meste Vichy a v Japonsku,“ prezradil dudinský primátor Dušan Strieborný s tým, že ľuďom sa u nich páči aj prostredie a hotely. Pre mesto znamenajú návštevníci príjem v podobe dane z ubytovania.

„Táto daň tvorí 40 % vlastných bežných príjmov nášho mesta. Vlani sme takto získali takmer 380-tisíc,“ doplnil Strieborný s tým, že vrážajú do údržby verejných priestranstiev a do cestovného ruchu. „Pomôže nám to aj v čase pandémie. Navyše spolufinancujeme projekt revitalizácie kúpeľného parku Slnečnej lúky,“ ozrejmil primátor. V meste už finišujú na výstavbe amfiteátra s javiskom a mininámestím s plastikou zobrazujúcou slnko. „Našou snahou je pritiahnuť aj iný typ klientely. Preto chceme dobudovať Centrum športu, zdravia a rodiny, tenisové kurty a areál zdravia,“ upresnil s tým, že počítajú aj s výstavbou minizoo a cyklotrasy.

Návštevníci chvália aj príjemný personál v hoteloch.