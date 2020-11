Andrea schudla vyše 170 kíl, no spokojná nie je: Teraz sa na seba nemôže pozrieť do zrkadla

Pôvodná váha Andrey Beckmanovej (37) bola niečo cez 270 kilogramov. Pomocou žalúdočného bajpasu sa zbavila viac ako 170 kilogramov a dosiahla váhu 98 kilogramov.

Bývalá manažérka Pizza Hut dodržiavala diétu bohatú na bielkoviny a každý deň cvičila, aby zhodila váhu po bariatrickej operácii – bandáži žalúdka, ktorú podstúpila. Andrea však, bohužiaľ, kvôli chudnutiu zostala s ovisnutou kožou, a to aj po vykonaní jednej operácie na jej odstránenie. Ďalší zákrok by ju stál viac ako 25 tisíc eur.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Poistenie sa vzťahovalo iba na jednu panniculektómiu, ktorá odstraňuje visiacu kožu na dolnom brušku. Mám extra kožu na vnútorných stranách stehien. Moje ruky sú hrozné. Mám kožu navyše na chrbte a na bruchu," cituje Američanku denník Daily Star. „Zvažovala som vybavenie druhej hypotéky na pokrytie ďalšej operácie, ale pri pandémii a nepretržitej práci to jednoducho nie je možné,“ dodáva.

Andrea od malička bojovala so svojou váhou. Pre operáciu sa rozhodla, keď bola pri vážení veľmi ťažká. „Bola som blízko 272 kilogramov a najvyššia hmotnosť, ktorú dokázala moja váha odvážiť bola 249 kilogramov. Bola som taká obrovská, že som nevedela, koľko som vlastne vážila," konštatuje.

Nie je to jediný prípad, keď sa Andrea vďaka svojej váhe cítila ponížená. Keď mala 18 rokov, bola kvôli svojej váhe požiadaná, aby vystupovala v zábavnom parku. „Nemohla som nikam ísť. Doslova som sa nezmestila ani do svojho auta. Cítila som, že nežijem. Nemohla som pracovať. Nemohla som nikam ísť. Nemohla som dôjsť na koniec svojej príjazdovej cesty. Vyskúšala som tabletky na chudnutie, Weight Watchers a Atkinsovu diétu. Všetko chvíľu fungovalo, ale potom sa moje staré zvyky opäť vrátili,“ vysvetľuje.

V roku 2015 podstúpila žalúdočný bajpas a do piatich mesiacov zhodila 44 kilogramov. V nasledujúcich tri a pol rokoch Andrea tvrdo pracovala na tom, aby zhodila viac. „Jedla som, keď som sa nudila, keď mi bolo smutno, keď som bola šťastná. Neustále som niečo jedla počas svojich pracovných zmien. Jedla som pizzu, hranolky a potom som si po ceste domov dala Taco Bell alebo McDonald's," spomína.

Teraz má Andrea na raňajky kávu a proteínový kokteil, na obed a večeru kurací šalát alebo morčací šalát a ako občerstvenie orechy. „Som absolútne šťastná a nemenila by som to aj napriek extra koži. Teraz mám život. Môžem chodiť na miesta, kde som nikdy nechodila, môžem behať so synovcom. Nestretávam sa už viac s tým, aby mi muži zabuchli dvere pred nosom. Odporúčam ženám, ktoré sú nespokojné so svojou váhou, aby sa poradili a zistili, čo im spôsobuje to, že sa prejedajú, inak sa im návyky vrátia," radí Andrea.