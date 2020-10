Premiér Matovič čelí vyhrážkam: Z bežnej limuzíny do opancierovaného auta! Bývalý šéf ústavných ochrankárov reaguje

Šéf vlády Igor Matovič (47) prežíva hektické a náročné chvíle.

Rastúcu vlnu kritiky schytáva od prepuknutia druhej vlny epidémie koronavírusu z každej strany a jeho najnovší plán na plošné testovanie vyvoláva v spoločnosti nielen chaos, ale aj veľkú nevôľu časti populácie. A práve v týchto časoch ho ochrankári začali voziť v opancierovanom aute, ktoré doteraz nevyužíval. Strana Igora Matoviča OĽaNO od apríla kontinuálne stráca preferencie v prieskumoch a lepšie na tom nie je ani osobná popularita premiéra.

Práve naopak, v poslednom prieskume agentúry Focus skončil predseda vlády ako najmenej dôveryhodný politik z vládnej koalície - neverí mu až 67 % respondentov. Za nedostatky plošného testovania, ktoré Matovič poňal ako osobnú agendu, ho zvozila nielen opozícia, ale aj viacerí lekári či predstavitelia samospráv, ktorým naložil na krk najviac povinností. Najviac negatívnych reakcií si však premiér užije od obyčajných ľudí, ktorí mu každú chybu dajú poriadne pocítiť na sociálnych sieťach.

A nielen tam, pred dvoma týždňami prišli tisícky chuligánov a prívržencov kotlebovcov na nepovolený protest proti opatreniam vlády, ktorého hlavným verbálnym prejavom boli vulgárne pokriky na adresu Matoviča. V tejto napätej atmosfére pokračuje premiér naďalej vo svojich pracovných povinnostiach, avšak s jednou dôležitou zmenou. Ochrankári mu totiž sprísnili ochranu a začali ho namiesto v bežnej vládnej limuzíne voziť v opancierovanom aute s viacerými bezpečnostnými prvkami, čo predtým nebolo zvykom.

Či premiérovi niečo hrozí, alebo ide len o preventívne opatrenie, sme sa z ministerstva vnútra nedozvedeli. „Dôvody, spôsob, miera a taktika poskytovania ochrany Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR sú podľa osobitného predpisu predmetom utajovaných skutočností, preto informácie o týchto skutočnostiach úrad neposkytuje,“ odpísali nám z rezortu vnútra.

Matovičov Úrad vlády samotnú zmenu vozidla nekomentoval. Sám premiér sa tento týždeň v diskusii Denníka N posťažoval, že to dostáva vyhrážky jeho rodina. „Ja netúžim, vôbec nechcem byť už inokedy premiérom. Túžim po tom, vyviesť Slovensko z toho prúseru, kde sme. (...) Ale mne sa to tak zhnusilo. Lebo takúto nakladačku, pre moje dcéry, pre moju manželku, to je odporné niečo. To je odporná robota. A jasné, že potom robím chyby, keď som v takom tlaku,“ dodal Matovič.

Bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník v tom má jasno. „Vzhľadom na to, že v súčasnosti je predseda vlády viac neobľúbenejší u väčšiny obyvateľstva ako obľúbenejší, tak Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, aspoň to tak bolo za mňa, sa riadi príslušnou metodikou a reaguje promptne na takéto situácie. Takže tomu prispôsobuje aj vybavenie, tomu prispôsobuje aj formáciu, advance tím - predjazd a všetky služby, ktoré s tým súvisia,“ vysvetlil Zábojník s tým, že je profesionál a viac ako bývalý šéf ústavných ochrankárov nechce povedať.

Matovičova limuzína AUDI A8