Ako to bude s deťmi, ktorých rodičia nepôjdu na test? Minister Krajčí vysvetľuje

Deti, ktorých rodičia sa nedajú cez víkend otestovať na ochorenie COVID-19, môžu chodiť do školy.

Odviesť ich tam však musí osoba s negatívnym výsledkom testu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii. "Rodič, ktorý nemá test, (deti) nemôže do školy zaviesť," vysvetlil minister. Apeluje preto na všetkých rodičov školopovinných detí, ktoré nemôžu ísť do školy samy, aby sa nechali otestovať. Druhou možnosťou je zabezpečiť odvoz dieťaťa do a zo školského zariadenia.

Testovanie rodičom odporučil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Mohlo by sa podľa neho stať, že by dieťa do školy odprevádzali napríklad starí rodičia, ktorí však tvoria pri ochorení COVID-19 rizikovú skupinu.

Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa má uskutočniť počas nadchádzajúceho víkendu (31. 10. a 1. 11.).