Hrivíkovi pribudol do kabíny druhý Žilinčan: Útok so Slovákmi je postrachom ligy

Zažíva najlepší štart v seniorskej kariére! Hokejový útočník v službách Leksandu Marek Hrivík (29) je po úvodných 12-ich kolách švédskej ligy nielen najlepším hráčom svojho tímu, ale s 18 bodmi kraľuje aj celej súťaži.

Jeho slovenský parťák z prvej formácie Peter Cehlárik (25) je na štvrtom mieste bodovania a tretí do partie – Američan Carter Camper (32), dokonca na druhom mieste. Nie nadarmo je táto formácia postrachom brankárov!

Hrivík pôsobí vo švédskom klube už druhú sezónu a jej štart si z osobného hľadiska veľmi pochvaľuje. „Musím priznať, že naša formácia si na ľade sadla a naozaj sa nám darí. Mrzí ma trošku to, že by sme mohli mať ako klub na konte viac bodov a byť vyššie v tabuľke než na desiatom mieste,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Marek, ktorý stihol v úvode sezóny odohrať 10 duelov, v ktorých strelil 4 góly a na 14 prihral. Táto bilancia ho katapultovala na lídra v kanadskom bodovaní nielen v klube, ale aj v celej lige. „Takýto úspešný štart som ešte v seniorskej kariére nemal. Bodaj by to takto pokračovalo aj ďalej a hlavne sa darilo aj mužstvu.“

Hrivíkovi v lete do kabíny pribudol slovenský parťák – z Bostonu sa do Európy vrátil center Peter Cehlárik. „Hoci sme vyrastali obaja v Žiline, dovtedy sme spolu nikde nehrali, iba proti sebe na farme AHL v zámorí. Až teraz v Leksande sme sa viac spoznali a musím povedať, že sme si sadli na ľade i mimo neho. Cehlo je kvalitný center, jeho cieľom je urobiť dobrú sezónu v Európe a určite sa túži vrátiť späť do zámoria,“ pokračoval. Hrivík spoločne s Cehlárikom a s americkým útočníkom Camperom sú všetci v prvej štvorke bodovania ligy, čo ich radí na top formáciu.

„Musím povedať, že je už aj cítiť, že proti nášmu prvému útoku si dávajú ostatné kluby viac pozor a hrajú na nás viac do tela,“ reagoval bývalý hráč NY Rangers a Calgary, ktorý má v zmluve klauzulu, že v prípade záujmu môže počas sezóny tím opustiť. „Áno, mám otvorený kontrakt, ale zatiaľ to neriešim. Hlavne chcem hrať, byť zdravotne v poriadku a pomôcť klubu,“ dodal Hrivík, ktorý si vo voľnom čase rád odskočí z Leksandu do Štokholmu, čo mu trvá autom okolo dvoch hodín.

Marek Hrivík (29)

10 zápasov - 4 góly - 14 asistencií - 18 bodov

Carter Camper (32)

12 zápasov - 7 gólov - 10 asistencií - 17 bodov

Peter Cehlárik (25)

12 zápasov - 8 gólov - 6 asistencií - 14 bodov

