Cestujúci, pozor: Železničná spoločnosť obmedzuje prevádzku IC vlakov do Česka

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre veľký pokles mobility Slovákov, ktorý súvisí s opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, dočasne obmedzí prevádzku vlakov InterCity (IC) a optimalizuje dopravu do Českej republiky. Informoval o tom v piatok hovorca dopravcu Tomáš Kováč.

Od utorka (3. 11.) spoločnosť ruší prevádzku vlakov IC 44 (odchod o 7.11 h zo stanice Košice - príchod o 12.08 h na stanicu Bratislava-Nové Mesto), IC 45 (odchod o 15.52 h zo stanice Bratislava-Nové Mesto - príchod do Košíc o 20.42 h), IC 523 (odchod z bratislavskej hlavnej stanice o 11.59 h - príchod do Košíc o 16.48 h) a IC 523 (odchod z Košíc o 17.12 h - príchod do Bratislavy o 22.00 h).

"Cestujúci majú, samozrejme, naďalej možnosť využívať rýchliky 6xx, ktoré chodia v pravidelných dvojhodinových intervaloch, prípadne rýchliky 8xx tzv. južnou trasou," poznamenal hovorca s tým, že dopravca bude naďalej sledovať vývoj situácie a je pripravený pružne reagovať na akékoľvek zmeny.

Obmedzenia sa dotknú aj dopravy do susednej Českej republiky. Od stredy (4. 11.) budú vlaky Ex 141 Žilina - Praha hlavní nádraží a Ex 142 Praha hlavní nádraží - Žilina vedené len na slovenskom úseku, čiže zo Žiliny do Čadce a späť. Rovnako obmedzené budú aj vlaky Ex 144 a Ex 145. Zmena sa dotkne aj rýchlikov R 340 a R 341 - takisto pôjdu len po Čadcu. Vlaky SC 242 a SC 243 nebudú premávať vôbec. Spoje EN 442 a EN 443 budú cestujúcich voziť len na úseku Humenné - Žilina a späť.

"Cestovné doklady na zrušené vlakové spoje budú nahradené cestujúcim v plnej hodnote bez sankcie za vrátenie," uzavrel hovorca.