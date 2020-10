Kopúnkova manželka Dominika nemôže mlčať: Udala som ho zo strachu o seba a syna!

Sú to klamstvá! Tak vníma vyjadrenia bývalého futbalového reprezentanta Kamila Kopúnka (36) ku kauze jeho októbrového zadržania Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) jeho manželka Dominika (34). Aj keď tá údajne nechce prebiehajúce vyšetrovanie akokoľvek narúšať alebo ohrozovať, viac mlčať už vraj nemôže!

Kopúnka zatkli kriminalisti ešte 8. októbra pre podozrenie z týrania manželky Dominiky, s ktorou má osemročného syna Marcusa. Futbalistu po noci v cele prepustili, pretože vyšetrovaním „neboli zistené dôvody väzby“. Krátko nato, ako jeho žena prehovorila o ich napätom spolunažívaní, plnom bitiek a fyzických napadnutí, sa pred pár dňami odhodlal konečne porozprávať svoju verziu príbehu sám Kamil. Celú kauzu označil za hrubú manipuláciu a zasahovanie do rozvodu nešťastnej dvojicepovedal Novému Času bývalý reprezentant, ktorý trvá na tom, že sa s brunetkou síce hádavali, no nikdy na ňu ruku nevztiahol.

Na jeho slová sa rozhodla pre náš denník zareagovať aj jeho stále zákonitá polovička, ktorú rýchle zrušenie športovcovho obvinenia zaskočilo. „Zatiaľ som nemala možnosť oboznámiť sa s dôvodmi, no z doposiaľ medializovaných informácií je zrejmé, že sa zatiaľ nepodarilo zabezpečiť dostatočné množstvo dôkazov,“ uviedla pre Nový Čas Kopúnková, ktorá motiváciu získať majetok - najmä byt v Trnave, ktorý v roku 2010 ešte pred svadbou kúpil Kamil a neskôr ho zaradil do BSM - vylučuje. „Všetky moje doterajšie tvrdenia vo vzťahu k týraniu sú pravdivé a v trestnom konaní boli a ešte aj budú navrhnuté mnohé dôkazy, o ktorých som presvedčená, že to preukážu a pravda vyjde najavo,“ doplnila Dominika. Tá podnet na NAKA podala po tom, ako sa z viacerých strán dozvedela závažné informácie, po ktorých „sa necítila v bezpečí a mala o seba aj syna strach“. O čo presne išlo, ale konkretizovať odmietla. „Nechcem riskovať ohrozenie prebiehajúceho vyšetrovania. Dúfam, že sa táto situácia už upokojí a polícia všetko nezávisle a riadne vyšetrí. Ide o mimoriadne citlivé záležitosti, ktoré sa už budú ďalej azda riešiť len pred príslušnými orgánmi, a nie v médiách,“ dodala Kopúnková, ktorú rozpálili manželove tvrdenia o tom, že za ním rodinka cestovala len sporadicky: „Kamil klame! V každom klube, kde bol, sme za ním s Marcuskom chodili. Sú na to dôkazy, letenky, potvrdenia za ubytovanie či fotky. Vždy sme sa prispôsobovali jemu a jeho kariére...“