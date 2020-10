Mala byť hviezdou, všetko sa náhle zmenilo: Myslela som si, že to je moja posledná noc!

Predpovedali jej hviezdnu kariéru! Mala byť novou svetovou jednotkou a vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje. Veď v 20-tich rokoch bola piata v ženskom rebríčku! Lenže všetko bolo inak.

Sympatická Ruska Anna Čakvetadzeová po rokoch opísala lúpežné prepadnutie, ktoré jej zničilo tenisovú kariéru, vlastne celý život. „Naozaj som si myslela, že 17. december 2007 bude posledná noc v mojom živote,“ začala popisovať pre ruský magazín Tennis a biznis noc hrôzy, ktorú zažila nielen ona, ale aj celá jej rodina. V jej očiach je aj po rokoch hrôza a des!

V ten rok sa jej darilo ako nikdy. Vyhrávala jeden turnaj za druhým, na Australian Open a na Roland Garros bola vo štvrťfinále, na US Open v semifinále a ako 20-ročná bola piata v renkingu WTA. V ten deň sa vrátila domov s otcom z bruselskej exhibície s Justine Heninovou. „Boli sme unavení a šli skoro spať. Zrazu ma prebral veľkú hluk, ktorý v našom dome robilo päť obrovských maskovaných mužov. Počula som krik z izby mojich rodičov, otcovi zlomili ruku. Myslela som si, že to je koniec,“ pokračovala sympatická plavovláska, ktorú gangstri spútali, mučili, mala nôž na krku dovtedy, kým mama Natalia prezradila, kde majú cennosti, len aby prežili. Vyviazli živí, no Anna utrpela taký šok, že na všetko reagovala zamietavo. Hneď vtedy jej otec Džambuli vyslovil desivé slová, ktoré sa naplnili: „Anna psychicky veľmi utrpela. Ktovie, či niekedy vyjde na kurt.“ Vzali im všetko, čo našli. Aj Annine trofeje. Podľa jej otca išli na istotu.

Od tej noci Ruska zanevrela na celý svet, aj na tenis. Nevyšiel žiaden pokus o comeback, a bolo ich niekoľko. Neraz priamo na kurte odpadla a lekári nezistili, prečo. A tak ukončila kariéru, ale tenis nevymazala zo svojho života. Má svoju tenisovú akadémiu a pravidelne komentuje pre rôzne športové kanály tenisové turnaje. Je šťastne vydatá a má dve deti.