V šou Zlatá maska pôjde do tuhého! Tentokrát sa o to postará jeden z detektívov, Michal Hudák, ktorý pri hádaní pávovej identity pobavil poriadne nielen divákov, no aj svojich kolegov. S poriadnou dávkou napätia nakoniec prezradil jedno meno, ktoré zjavne nikto nečakal! A to ani samotný páv - ten sa totiž rozčúlil natoľko, že okrem neveriackeho krútenia hlavou nechýbali ani kopance! Otázkou je, či Hudák skutočne prestrelil alebo trafil klinec po hlavičke! Vy si rozhodne nenechajte ujsť šou Zlatá maska už túto sobotu o 22:55 na JOJ-ke!