Kamaráti poslali opitú dievčinu do bezpečia, všetko sa zvrtlo: Cesta do pekla!

Mala byť v bezpečí, zažila však nočnú moru!

Mladá Američanka sa na párty priveľmi spoločensky unavila, kamaráti sa preto rozhodli, že ju pošlú domov. To však ešte netušili, že ju posielajú zoči-voči nebezpečenstvu. 23-ročná dievčina sa opila a kamaráti sa zhodli na tom, že by bolo najlepšie, keby išla do bezpečia. Jeden z nich jej preto zavolal odvoz. Keď prišiel Uber, vodičovi Markovi Taylorovi vysvetlili, že ich priateľka požila veľa alkoholu a treba ju bezpečne odviezť domov. Ako však informuje britský denník Daily Mirror, Mark mal nechutne využiť situáciu a svoju klientku mal napadnúť.

Kamarát dievčiny sa rozhodol počas aplikácie skontrolovať, či auto dorazilo do cieľa a všimol si niečo veľmi podozrivé. Auto s kamarátkou krúžilo v susedstve a potom zastavilo pri rieke. Znepokojený mladík na to miesto okamžite bežal. Tam sa mu naskytol šokujúci pohľad. Vodič Mark Taylor mal sexuálne napadnúť mladú ženu. Na svojej obeti mal ležať so stiahnutými nohavicami. Muž od nej okamžite vodiča odtrhol a privolal políciu. Vodič skončil v putách a policajtom sa priznal, že urobil chybu. Onedlho sa postaví pred súd.