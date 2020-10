ONLINE Prvý deň celoplošného testovania na Slovensku: Čo vás čaká na odbernom mieste?

Online

Najväčšia logistická akcia v dejinách Slovenska začala! Testovať sa bude od soboty do nedele (1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h, posledný ster by sa mal odoberať o 21.30 h. Najnovšie informácie vám prinášame v online prenose.