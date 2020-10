Európska komisia sa dohodla ohľadom vakcín! Kedy sa budú rozdeľovať medzi štáty?

Štáty Európskej únie posilnia koordináciu covidového testovania a trasovacích aplikácií.

Po štvrtkovej videokonferencií prezidentov a premiérov krajín Európskej únie venovanej spoločnému postupu proti pandémii COVID-19 to vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel. Lídri sa podľa neho zhodli na tom, že by Európska komisia mala zabezpečiť spravodlivú distribúciu vakcín, až budú k dispozícii. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uistila, že všetky krajiny dostanú vakcíny v rovnaký čas. Ich rozdeľovanie by podľa nej mohlo reálne začať v apríli.

"Panovala veľmi široká zhoda, bolo to počas konferencie niekoľkokrát opakované, aby sme zaistili spravodlivú distribúciu medzi členskými štátmi," povedal po zhruba trojhodinovej videokonferencií Michel. Komisia by chcela od budúcej jari rozdeľovať medzi členské krajiny stovky miliónov dávok, ktoré by mohla nakupovať až od siedmich spoločností vyvíjajúcich covidové vakcíny.

Podľa šéfky únijnej exekutívy dostanú všetky krajiny vakcíny v rovnaký čas na základe svojho počtu obyvateľov. Štáty budú najskôr musieť poslať komisií svoje národné očkovacie plány a rozhodnúť, či budú niektorí ľudia - napríklad rizikové skupiny či zdravotníci - dostávať vakcínu skôr.

"Šírenie vírusu čoskoro zahltí naše zdravotnícke systémy, ak nebudeme konať okamžite," vyhlásila von der Leyenová po rokovaní s predstaviteľmi štátov. Dodala, že komisia vyhradí 220 miliónov eur na prípadné transporty pacientov cez hranice z najviac zasiahnutých krajín. Na ich čele momentálne figuruje Česko, ktoré už z núdzových zásob EÚ a od členských krajín získalo vyše dvesto pľúcnych ventilátorov.

Český premiér Andrej Babiš po videokonferencií uviedol, že kolegom za pomoc ich krajín poďakoval a zhodol sa s nimi na ďalšom postupe proti pandémii, ktorej jediným efektívnym riešením je podľa neho vakcína.

"Musíme spoločne podporovať schvaľovanie, uvádzanie na trh i stratégiu očkovania a komunikáciu. Dôležité bude aj zdieľanie dát medzi krajinami a cezhraničná spolupráca medzi susedmi, aby sme si boli schopní navzájom pomáhať," uviedol po rokovaní Babiš na twitteri.

Lídri podľa Michela hovorili aj o možnosti hromadne využívať antigénové rýchlotesty, ktoré by podľa predstáv Bruselu mohli ľuďom okrem iného uľahčiť cesty cez hranice. Mnoho lídrov podľa šéfa únijných summitov ich využívanie podporilo, jednoznačná zhoda však nebola.

Šéfovia štátov a vlád sa dohodli na tom, že sa k pandémii, kvôli ktorej väčšina krajín aktuálne sprísňuje obmedzenia verejného života, čoskoro vrátia pri ďalšej videokonferencií.