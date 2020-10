Rusko si z európskeho hokejového turnaja robí dobrý deň: Proti mužom posielajú "dvadsiatku"

Rusko chce na tradičný hokejový Karjala Cup poslať reprezentáciu zloženú výhradne z juniorov do 20 rokov.

Rozhodnutie Ruskej hokejovej federácie vyvolalo kritiku od zvyšných účastníkov turnaja seriálu Euro Hockey Tour - Česka, Fínska i Švédska.citoval portál sport.cz slová trénera českej reprezentácie Filipa Pešána.Mladý ruský tím tak môže dostať na budúci týždeň na turnaji v Helsinkách málo očakávanú príležitosť na kvalitnú previerku pred juniorskými MS na prelome rokov v kanadskom Edmontone. "Myslím si, že to od nich nie je úplne fér.a potom by to bolo pre všetky strany fér," dodal Pešán. Ten na ruský krok i na početné ospravedlnenia vo vlastnom výbere zareagoval zaradením ôsmich mladíkov z juniorského národného tímu do svojej nominácie.Účasť ruského tímu do 20 rokov na Karjala Cupe však stále nie je definitívna,