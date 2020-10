Víchrica mala silný úder! Ústavný súd schválil väzobné stíhanie dvoch sudcov

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok dal súhlas na väzobné stíhanie bývalej podpredsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmily Urbancovej a bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera.

Naopak, nesúhlasil so vzatím do väzby obvineného sudcu NS Jozefa Kolcuna. Všetkých troch zadržala v stredu (28. 10.) v rámci akcie Víchrica Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Sudca najvyššieho súdu Jozef Kolcun bude stíhaný na slobode. Na brífingu o tom informoval predseda ÚS SR Ivan Fiačan. „U sudcov, u ktorých dal ústavný súd súhlas na vzatie do väzby, ústavný súd nevidel dôvody, ktoré by znamenali zneužitie prostriedkov trestného práva proti súdnej moci," uviedol Fiačan. Ako ďalej dodal, u týchto sudcov súd tiež prihliadal na skutočnosť, že nejde o aktívnych sudcov.

„Čo sa týka neudelenia súhlasu na vzatie do väzby sudcu Najvyššieho súdu SR Jozefa Kolcuna, ústavný súd už v marci pri akcii Búrka vymedzil kritéria, ktoré musí spĺňať žiadosť generálneho prokurátora tak, aby ústavný súd túto žiadosť mohol preskúmať z hľadiska účelu konania pred ústavným súdom, to jest či nejde o zásah do súdnej moci. Naopak nedodržanie týchto kritérií treba považovať za zásah do súdnej moci, ktorá síce nie je nedotknuteľná, ale návrh na vzatie sudcu do väzby je vážna vec,“ dodal Fiačan.

O vzatí do väzby dvoch sudcov bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd, respektíve sudca pre prípravné konanie tohto súdu.

Polícia v stredu 28. októbra zadržala počas akcie Víchrica právnika Zoroslava Kollára, bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR (NS SR) Jarmilu Urbancovú, bývalého šéfa Okresného súdu (OS) Bratislava (BA) III Davida Lindtnera, sudkyne OS BA I Katarínu Bartalskú a Otíliu Dolákovú a sudcu NS SR Jozefa Kolcuna. Dôvodom sú podľa medializovaných informácií podozrenia z korupčnej trestnej činnosti.