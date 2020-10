Európa zamorená koronavírusom: Prekročil sa ďalší rekord! Hrozivé varovanie

V Európe sa koronavírusom nakazilo už vyše desať miliónov ľudí, z toho rekordných 1,5 milióna za uplynulý týždeň.

Uviedol to dnes šéf európskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge. Pri stretnutí s európskymi ministrami zdravotníctva varoval, že zaplnenia európskych nemocníc sú teraz podobné ako na vrchole jarnej vlny pandémie COVID-19 a že počet úmrtí sa v uplynulom týždni zvýšil o tretinu.

"Európa sa opäť stala epicentrom pandémie. Aj keď riskujem, že budem znieť ako šíriteľ poplašných správ, musím vyjadriť naozaj hlboké znepokojenie," povedal Kluge. Zlou správou podľa neho je najmä to, že hygienici už nestíhajú dohľadávať kontakty nakazených a že pomer pozitívnych testov je rekordne vysoký. Vyplýva z toho, že choroba sa na mnohých miestach šíri nekontrolovane.

WHO do európskeho regiónu zahŕňa celkom 54 krajín a počíta do neho okrem Ruska aj niekdajší štáty Sovietskeho zväzu ako Tadžikistan, Uzbekistan, Turkemistán či Kazachstan.