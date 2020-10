Druhá vlna koronavírusu je horšia ako prvá: Celá Európa sa zatvára!

Francúzsko, Británia, Nemecko... Viaceré európske krajiny v týchto dňoch vyhlásili nejakú formu lockdownu, alebo o ňom uvažujú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lockdown na celý november

Ak nič nespravíme, zomrie 400-tisíc ľudí. Týmito slovami prezident Emmanuel Macron odôvodnil vyhlásenie druhého lockdownu vo Francúzsku. Opatrenia potrvajú od piatka 30. októbra až do 1. decembra. Majú však byť pružnejšie ako pri prvom lockdowne na jar, keď bolo zavreté prakticky všetko.

Otvorené ostanú školy, verejné služby a aj nevyhnutné pracoviská. Všetko ostatné sa zavrie vrátane reštaurácií a barov. Ľudia môžu vychádzať z domu len na nevyhnutné cesty a musia pri sebe nosiť dokumenty. Polícia ich bude kontrolovať. Návštevy v domovoch seniorov sú však povolené a aj hranice v rámci EÚ ostávajú otvorené. Francúzsko uzavrie len vonkajšie hranice EÚ.

Macron uviedol, že mu nové obmedzenia lámu srdce, ale nemôže len tak stáť a pozerať sa, ako francúzski občania umierajú. „Kapacita JIS je momentálne naplnená na 58 percent. Do polovice novembra bude na JIS až 9 000 pacientov, čo je maximum ich kapacity,“ uviedol francúzsky prezident.

Čakajú nás 4 dlhé a ťažké mesiace

Nemecko nemá taký počet prípadov ako iné krajiny, ale má rýchlo rastúci trend. Merkelová povedala, že „zima bude ťažká – štyri dlhé a ťažké mesiace“. Líder krajne pravicovej strany AfD ju obvinil z „koronovej diktatúry“. Merkelová na to odpovedala, že konšpirácie podkopávajú boj s vírusom: „Táto pandémia prináša do popredia otázku slobody. Sloboda nie je len pre každého samotného. Je to zodpovednosť – za seba, za rodinu, za pracovisko. Ukazuje nám, že sme súčasť celku.“