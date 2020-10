Veľká pocta Karlovi Gottovi († 80): Legendárny spevák dostal významné ocenenie

Legendárna spevácka hviezda Karel Gott († 80) sa dočkal veľkej pocty.

Už dlho sa totiž hovorilo o tom, že sa Zlatý slávik po svojej smrti stane držiteľom štátneho vyznamenania in memoriam od prezidenta Miloša Zemana (76). Pre zúriaci koronavírus, ktorý udrel veľkou silou po druhýkrát a Česká republika zažíva veľmi zlé časy, sa oficiálny ceremoniál odovzdávania neuskutočnil, ale na Gotta sa určite nezabudlo.

Karel Gott, ktorý si za svoj život získal milióny fanúšikov, by mal veľkú radosť. Ak by si ho nebola zobrala zákerná akútna leukémia, z rúk prezidenta Českej republiky by si prebral vzácne štátne vyznamenanie. Osud to však zariadil inak a legendárny maestro už nie je medzi nami.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ocenenie však dostal in memoriam, čo potešilo aj jeho dcéru Dominiku. „Rád Bieleho leva si môj otec právom zaslúži. Celý život tvrdo drel a obetoval sa ľuďom, ako minulý rok vyhlásil prezident Miloš Zeman,“ vyhlásila blondínka, ktorá však opäť stihla aj šokovať. O otcovi totiž prezradila, že Zemana volil a mal ho rád. Gott sa pritom k politike za celý svoj život nechcel sa vyjadrovať.

Rád bieleho leva

- je najvyšším štátnym vyznamenaním Českej republiky. Pôvodne bol udeľovaný osobám, ktoré sa zvlášť veľkým spôsobom zaslúžili o Československo od roku 1922. V rokoch 1922 - 1990 sa tento rád oficiálne nazýval Československý rád Bieleho leva. V súčasnej podobe sa udeľuje od roku 1944. Je rozdelený na občiansku a na vojenskú skupinu. Občianska skupina má skrížené palmové ratolesti a vojenská skrížené meče.