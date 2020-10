Trump o útoku v Nice: Spojené štáty v tomto boji stoja pri svojom najstaršom spojencovi

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril solidaritu Francúzsku po tom, čo útočník zabil v Bazilike Matky Božej v Nice nožom troch ľudí.

Trump zároveň vyzýva na zastavenie teroristických útokov. Informáciu priniesla agentúra AFP.

"Naše srdcia sú s francúzskym ľudom. Spojené štáty v tomto boji stoja pri svojom najstaršom spojencovi," uviedol prezident na sociálnej sieti Twitter. "Tieto radikálne islamské teroristické útoky musia okamžite skončiť. Francúzsko ani žiadna iná krajina ich nemôžu ďalej znášať!" dodal.

Podozrivým zo spáchania vražedného útoku je podľa agentúry AFP 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami. Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu Tunisan, identifikovaný ako Bráhím Awsáwí, dorazil koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.

Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.