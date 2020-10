Životný krok Ivana z Exrémnych premien: Po operácii je z neho nový človek!

V stredu sa v markizáckej šou Extrémne premeny objavil Ivan Lipkovics (40). Ten sa rozhodol so svojou morbídnou obezitou v hodine dvanástej skoncovať.

Vďaka trénerovi Marošovi Molnárovi (47) a odhodlanosti sa mu to napokon aj podarilo. Ivan schudol až 70 kíl, čo mu doslova zachránilo život. A hoci si už vtedy prešiel obrovskou premenou, do tej finálnej podoby sa dostal len nedávno, keď podstúpil operáciu na odstránenie prebytočnej kože. Z Ivana je teraz iný človek. Ivan patrí medzi najväčších bojovníkov v Extrémnych premenách. Počas roka dokázal, že všetko sa dá, keď človek veľmi chce.

Tvrdo na sebe makal a neodradilo ho ani to, že na prvom vážení nesplnil stanovený cieľ. To ho dokonca naštartovalo a sympatický muž bol viac odhodlaný schudnúť. A Lipkovicsovi, ktorému išlo doslova o život, sa to napokon po tvrdých tréningoch a po upravenom jedálničku napokon podarilo. Zo 162 kíl sa dostal na hmotnosť 92, z čoho mal obrovskú radosť.

„Prihlásil som sa Extrémnych premien z nemocničného lôžka z Kramárov. Mal som tlak 240/190,“ priznal Ivan na začiatku svojej premeny s tým, že keby nezmenil svoj životný štýl, onedlho by určite zomrel. Avšak po tom, čo schudol, už obavy o svoj život nemá. „Teraz neberiem žiadne tabletky a mám štandardný tlak. Lekár je z toho prekvapený,“ dodal Ivan, ktorý sa však do finálnej podoby dostal iba nedávno, keď sa zveril do rúk plastickému chirurgovi.

Konečná premena

Ivanovi po takom veľkom úbytku hmotnosti ostala nadbytočná koža, ktorú potreboval odstrániť. A pozvánku na tento zákrok dostal muž práve na galavečeri od trénera Molnára. Ten aj s lekárom zhodnotil, že Ivan je vhodný kandidát. A hoci mal najprv z toho Lipkovics strach, teraz je rád, že to má za sebou. „Dopadlo to, chvalabohu, dobre a teraz som už najspokojnejší,“ priznal úprimne Ivan.

Ten vraj vďaka svojej premene žije úplne iný život ako predtým. „Chodím každé ráno behávať nejakých 8 km, plus s mojou trénerkou mám dvakrát do týždňa brutálne silové tréningy. Nepijem alkohol a žijem zdravo. Chodíme na výlety a po 25 rokoch teraz v zime by som chcel skúsiť zase lyžovanie s rodinkou,“ povedal Novému Času bojovník.