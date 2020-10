Vyskúšali sme novú Octaviu. Škoda ponúka cenovo dostupné auto nadupané technológiami a komfortom

Škoda Octavia patrí jednoznačne k najpopulárnejším autám na Slovensku. Slováci nakúpili desaťtisíce kusov tohto modelu, odkedy prišla na trh prvá generácia tohto auta. Teraz je tu už štvrtá generácia Octavie a my sme ju za vás otestovali.

Už na prvý pohľad je jasné, že česká automobilka opäť posunula svoje hranice. Nová Octavia zaujme jednoznačne atraktívnym dizajnom. Nás až tak, že sme si ju na prvýkrát obišli, aby sme sa pokochali. Moderné línie zaručene pritiahnu pohľady okoloidúcich. Matrix LED svetlomety upútajú pozornosť okamžite. Skladajú sa z 22 nezávisle ovládaných LED diód v každom module a ich výkon oceníte najmä teraz, keď sa stmieva už po piatej hodine večer. Unikátne sú aj štýlové disky. Tie navyše nie sú iba na okrasu, ale svojou aerodnymikou prispievajú k jazdnej efektivite.

Vylepšený interiér

To najlepšie vás však čaká vnútri auta, keď si doň sadnete. Škoda pri novej Octavii nerobila žiadne kompromisy a ponúka moderný interiér plný najmodernejších technológií. Prvé, čo si všimnete, je nový dvojramenný volant. Podobný volant mali fanúšikovia Škody doteraz možnosť vidieť iba v konceptoch tejto značky. Volant využíva kapacitívnu technológiu, vďaka tomu cíti, že na ňom máte položenú ruku, čo zlepšuje prácu jazdných asistentov. Určite vás zaujme aj difúzne ambientné osvetlenie, ktoré skvelo dotvára atmosféru v kabíne. Môžete si zvoliť z viacerých štýlov a farieb osvetlenia. Okrem vytvárania atmosféry však má toto osvetlenie aj praktický efekt. Ak totiž vystupujete z auta a spoza vozidla prichádza chodec alebo cyklista, tak diódy zasahujúce do bočných dverí sa sfarbia do červena a auto vydá akustickú výstrahu.

Testovali sme model s automatickou DSG prevodovkou, a tak sa nám pod ruky dostal elektronický ovládací modul s malým prepínačom, ktorý nahradil voliacu páku. Jeho ovládanie je naozaj intuitívne, ako sľubuje výrobca auta. Ovláda sa bez najmenších problémov a zvykli sme si naň za pár minút.

Pohodlná jazda a viac priestoru

Vyskúšali sme si model OCTAVIA e-TEC s mild-hybridným pohonom a motorizáciou 1,0 TSI 81 kW (110 k), v spojení so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG. Litrový trojvalec často čelí kritike, že sa hodí iba na kratšie trasy. Nie je to však pravda a na vlastnej koži sme sa presvedčili, že má široké možnosti využitia. Tento motor bol aj na diaľnici prekvapivo tichý, a to aj v prípade, že bolo auto plne obsadené. Od auta, samozrejme, nemôžete čakať rozbeh ako pri športiaku, ale odmení sa vám komfortnou a pohodlnou jazdou.

A samozrejme, nízkou spotrebou, ktorú ešte znižuje použitá mild-hybridná technológia. A okrem toho, že šetríte peniaze, znižujete aj emisie CO₂ a prispievate k čistejšiemu ovzdušiu. Ak však zatúžite po výkonnejšej verzii, tak mild-hybridnú verziu bude mať aj 1,5-litrový preplňovaný štvorvalec TSI.

Škoda stále zostáva verná svojej povesti a ponúka priestranný a komfortný vnútorný priestor. Octavia v porovnaní s predchádzajúcou generáciou zvnútra narástla. Napríklad miesto pre kolená pasažierov v druhom rade sedadiel sa zväčšilo o 5 mm. Väčší je aj batožinový priestor oboch verzií – kombi (+ 30 l) i liftbacku (+ 10 l).

Dôraz na bezpečnosť a technológie

Okrem pohodlia si jazdu v novej Octavii užijete aj z hľadiska bezpečnosti a použitých technológií. Vodič má k dispozícii head-up displej, ktorý sa mu premieta na čelné sklo, ale pocitovo vlastne do priestoru pred vami. Tento displej vám okrem rýchlosti zobrazuje aj dopravné značky, ktoré sú pri ceste a vy ste si ich možno nevšimli. Displej je totiž prepojený s navigáciou a multifunkčnou kamerou, ktorá sníma značky. Už sa vám teda nestane, že by ste prehliadli napríklad značku obmedzujúcu rýchlosť. Na bezpečnosť a aj rýchlosť dohliada aj nový prediktívny adaptívny tempomat. Auto pri jeho použití spomalí pred zákrutou alebo napríklad pred kruhovým objazdom.

O bezpečnosť sa tiež starajú asistenti LANE ASSIST (udržiavanie v jazdnom pruhu), LIGHT AND RAIN ASSIST (svetelný a dažďový senzor) či FRONT ASSIST s núdzovým brzdením. Najmä LANE ASSIST oceníte pri jazde po diaľnici, kde vás automobil upozorňuje na displeji, že sa príliš blížite ku krajnici. Ak sa k čiare priblížite ešte viac, tak automobil sa sám vráti na správnu cestu a upozorní vás, aby ste držali volant. Aj vďaka týmto technológiám je Octavia dôkazom toho, ako veľmi pokročili technológie v ochrane ľudských životov. O tom je napríklad aj asistent pre núdzové zastavenie. Ten v prípade zdravotnej indispozície vodiča rozpozná, že nikto nedrží volant, následne zapne výstražné svetlá a zastaví automobil.

Octavia prichádza aj ako hybrid

Škoda záujemcom o novú Octaviu ponúka celú flotilu pohonov. Novinkou sú tie hybridné, ktoré sú k dispozícii v podobe mild-hybridu a plug-in hybridu. Mild-hybrid využíva rekuperáciu a nemusí sa dobíjať zo zástrčky. Posilnený štartér-generátor tu pracuje s 48 V elektrickým okruhom a vďaka tomu zvláda pomáhať motoru. Prejavuje sa to znížením spotreby o približne 15 % a mierne vyššou dynamikou pohonu.

Ešte väčšiu úsporu vám zaručí plug-in hybrid, ktorý si dobijete doma zo zástrčky. Pri tomto pohone elektromotor dodáva benzínovému motoru výkon 85 kW (115 k). Ak budete svoje auto zodpovedne nabíjať, môžete podľa prísneho cyklu WLTP dosiahnuť spotrebu benzínu na úrovni 0,8 až 1,6 l/100 km. To aj vďaka tomu, že plug-in hybrid dokáže na elektrinu jazdiť aj v diaľničnom tempe.

A na záver Laura

Infotainment v novej Octavii fungoval v našom prípade bezchybne. Náš iPhone sa po úvodnom nastavení vždy automaticky pripojil. Bez problémov takisto fungovala navigácia v aute, ale aj Waze prepojený cez CarPlay na 10-palcovom displeji. V modeli, ktorý sme testovali, bola bezdrôtová nabíjačka v stredovej konzole, ktorá poteší každého majiteľa smartfónu. Novinkou v tejto generácii Octavie je hlasová asistentka Laura, ktorú k životu prebudíte pokynom „Ok Laura“. Už legendárnou sa medzi novinármi stala hláška „Ok Laura, je mi zima“, po ktorej vám asistentka automaticky zvýši teplotu klimatizácie. Vyskúšali sme a naozaj to funguje. Laura zvládla aj pustenie hudby a tiež zadanie navigácie.