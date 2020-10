Majú veľké fabriky strach z víkendového testovania? Firma z Detvy to povedala na rovinu

Aj oni majú obavy. Veľké spoločnosti sa tiež pripravujú na celoplošné testovanie, ktoré sa má konať cez víkend na celom Slovensku. Minulotýždňové takmer spôsobilo zastavenie výroby u oravského producenta ferozliatin z dôvodu nenastúpenia pracovníkov do nočnej zmeny. Tentoraz sú v pohotovosti aj ostatné firmy, ktoré veria, že následky testovania dokážu zvládnuť.

V meste pod Poľanou chceli priamo v areáli PPS Group Detva, kde pracuje 900 zamestnancov, zriadiť štátne odberové miesto, no nenazbierali vyše 4 000 ľudí. Následne chceli samotestovať pracovníkov antigénovými testami. „No to je podľa uznesenia vlády nedostatočné. Naši zamestnanci sa teda testovania zúčastnia. Obávame sa výpadkov, ktoré by mohli nastať v dôsledku nedostatočných kapacít na testovanie,“ uviedol hovorca PPS Group Detva Ľuboš Schwarzbacher s tým, že výpadky spojené s prípadnou pozitivitou testov dokážu vo fabrike zvládnuť.

„V karanténe sú viacerí. Riešime to prostredníctvom home-office tam, kde to povaha práce pripúšťa,“ doplnil hovorca. Firma má podľa vývoja situácie medzi pracovníkmi a v celom regióne nastavený interný COVID semafor, ktorý definuje konkrétne opatrenia v jednotlivých fázach vo vzťahu k zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom či návštevám.

Vyhodnocujú riziká

Ďalším veľkým producentom v kraji sú Železiarne Podbrezová, kde pracuje viac ako 2 900 zamestnancov a spolu s dcérskymi spoločnosťami takmer 3 800. Tí sa plánujú prispôsobiť rozhodnutiu vlády SR. „Celoplošné testovanie považujeme za zmysluplné, pokiaľ výsledky tohto testovania budú využité na ďalšie opatrenia,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Soták s tým, že výpadky zamestnancov v dôsledku ochorenia COVID-19 sú minimálne a zvládajú ich riešiť bez nejakých väčších problémov. To, či sa neobávajú absencie zamestnancov počas víkendového testovania, vedenie železiarní komentovať nechcelo.

Nový Čas oslovil aj Slovenskú autobusovú dopravu Lučenec, či nemá strach z chýbajúci šoférov. “Ako zodpovedný podnikateľ a zamestnávateľ sledujeme aktuálne prijímané opatrenia štátnych autorít a priebežne vyhodnocujeme všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť pri zabezpečovaní dopravy. Nastavili sme postupy, ktoré budú v rámci dopravných výkonov v čo najväčšej možnej miere eliminovať prípadné negatíva, spôsobené nenastúpením niektorých zamestnancov do pracovného procesu,” uviedla hovorkyňa SAD-ky Nikola Ľalík.